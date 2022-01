Τον φετινό χειμώνα, η Vans επιστρέφει με τις τελευταίες εξελίξεις στις συλλογές MTE™ και παρουσιάζει τα δύο νέα μοντέλα που δημιουργήθηκαν για όλες τις καιρικές συνθήκες και ανταποκρίνονται εξαιρετικά σε όλα όσα υπόσχεται η τεχνολογία MTE. Διαχείριση υγρασίας, θερμότητας και εξαιρετικό κράτημα/πρόσφυση στο κρύο και την υγρασία.

Για να παρουσιάσει τις δυνατότητες των νέων συλλογών με τεχνολογία MTE, η Vans, το αγαπημένο action sport brand ένωσε τις δυνάμεις της με την ομάδα του The Thing About Greece προτείνοντας μας σύντομες, περιπετειώδεις αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς της Αττικής!

Έτσι, γεννήθηκε το THE BIG DAY OUT project, ένας “ταξιδιωτικός οδηγός” από τη Vans και την ομάδα του The Thing About Greece, σε μία σειρά από βίντεο που μας ταξιδεύουν σε άγνωστους και ιδιαίτερους προορισμούς, πολύ κοντά στην Αθήνα.

Η ομάδα του The Thing About Greece και οι καλεσμένοι τους, περιηγήθηκαν σε βουνά, λόφους, σπηλιές, παραλίες και πολλά κρυμμένα spots, φορώντας τις νέες συλλογές Vans MTE.

Το νέο μοντέλο SK8-Hi GORE-TEX® MTE-3 διαθέτει τεχνολογία Gore-Tex για τη διαχείριση της υγρασίας, μια τεχνολογία που αποτελεί την πρωτοπόρο στον κλάδο της, από το 1969. Κάθε τετραγωνική ίντσα της μεμβράνης GORE-TEX έχει 9 δισεκατομμύρια πόρους -κλειδί στην αναπνοή του πέλματος, που επιτρέπουν στην υγρασία να διαφύγει καθώς η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται. Με απλά λόγια, η βροχή και το χιόνι δεν σας αγγίζουν ποτέ και η υπόσχεση της Gore-Tex με το slogan “Guaranteed To Keep You Dry™“ βρίσκει εφαρμογή σε οποιαδήποτε συνθήκη. Το SK8-Hi GORE-TEX® MTE-3 έρχεται τη φετινή σεζόν σε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό χρωμάτων stealth/black asphalt, καθώς και στο εμβληματικό ασπρόμαυρο Checkerboard της Vans. Υπάρχει επίσης η επιλογή χρωμάτων sandshell/cornstalk καθώς και το σακίδιο σε χρώματα covert green/black.

Αντίστοιχα, το νέο UltraRange EXO Hi GORE-TEX MTE-2 αποτελεί επίσης μια πρόταση υπόδησης για κάθε είδους περιπέτεια, ως μέρος της νέας συλλογής με τεχνολογία MTE-2. Έχει δημιουργηθεί με στόχο να σας πηγαίνει σε δύσβατα μέρη και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των surfers, που θα περπατήσουν συνήθως στη βροχή, τις λάσπες, ακομα και το χιόνι, για να φτάσουν στις παραλίες με τα κατάλληλα κύματα. Έτσι, το νέο UltraRange EXO Hi GORE-TEX MTE-2 είναι φτιαγμένο για οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο χρειαστεί να αντιμετωπίσετε. Αντίστοιχα, και το Woods MTE-2 jacket της συλλογής, αδιάβροχο και με τελείως κλειστές ραφές, αποτελεί μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία του, που υπόσχεται να σας προστατέψει από τα στοιχεία της φύσης.

Όπως το SK8-Hi GORE-TEX MTE-3, έτσι και το UltraRange EXO Hi GORE-TEX MTE-2 κυκλοφορεί σε διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς. Το Dachsund, κυκλοφορεί σε ένα πλούσιο και βαθύ καφέ χρώμα με μαύρη σόλα και μαύρες λεπτομέρειες, τυπογραφία GORE-TEX στους ίδιους χρωματικούς τόνους και έντονα κόκκινα κορδόνια με χρυσά τελειώματα που προσδίδουν μοντέρνο style σε ένα κλασικό μποτάκι πεζοπορίας. Ο άλλος χρωματικός συνδυασμός, το marshmallow, προσφέρει την ίδια ακριβώς απόδοση, αλλά σε ένα πιο κλασικό sneaker style. Διαθέτει λευκό πάνω μέρος, λευκή σόλα και ένα συνολικό λευκό hardware στιλ, με το μαύρο χαρακτηριστικό Sidestripe, μαύρες γραμμές και αντίστοιχα, μαύρη γλώσσα και μαύρες θηλιές στη φτέρνα.

Οι συλλογές SK8-Hi GORE-TEX® MTE-3 & UltraRange EXO Hi GORE-TEX MTE-2 είναι διαθέσιμες στα επίσημα καταστήματα της Vans, στο The Mall Athens, στο Golden Hall, στο Athens Metro Mall, στο official corner της Vans στο Attica City Link, στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο Nicosia Mall και το My Mall στην Κύπρο, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.