Και φτάσαμε επιτέλους στα μέσα της εβδομάδας και προετοιμαζόμαστε για το σαββατοκύριακο. Τι θα πρέπει να συμπεριλάβεις στο μαγικό νεσεσέρ για αυτό το σαββατοκύριακο;

Χείλη

Το καλοκαίρι το υπερβολικό μακιγιάζ δεν επιτρέπεται, αντίθετα επιτρέπεται το έντονο κραγιόν, για αυτό και η Max Factor δημιουργησε τις Lipfinity Palettes: επαγγελματικές παλέτες για τα χείλη, τις οποίες έχουν επιμεληθεί οι κορυφαίοι Max Factor Make-Up Artists, λαμβάνοντας υπόψη όλες σας τις ανάγκες.

Κάθε μία από τις τρεις παλέτες της συλλογής – Roses, Nudes και Reds – περιλαμβάνει πέντε προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις. Οι παλέτες έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να πειραματιστούν για να δημιουργήσουν τις πιο ακαταμάχητες αποχρώσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Πούδρα

Η τερακότα το καλοκαίρι είναι μεγάλο must! Ειδικά με τον καιρό που έχει τις τελευταίες μέρες είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό να φαίνεσαι μαυρισμένη. Έτσι λοιπόν, δε θα μπορούσε να λείψει το απόλυτο must για καλοκαιρινά look, που χαρίζει ηλιοκαμένη όψη με μπρονζέ φινίρισμα.Αναδείξτε στη στιγμή το μαύρισμά σας απλώνοντας την με ένα φαρδύ πινέλο στα σημεία που τα αγγίζει ο ήλιος, όπως μέτωπο, μύτη, ζυγωματικά και φυσικά ντεκολτέ. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την ως ρουζ πάνω στα ζυγωματικά ή για κοψίματα χαμηλά στα ζυγωματικά! Εμείς αγαπήσαμε το no903 της MD Professionel.

Ενυδάτωση

Τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι πως μερικές φορές ξεχνάμε να απλώσουμε ενυδατική κρέμα μετά το μπάνιο. Αυτός είναι και ο λόγος που τα Le Petit Marsheillais δημιούργησαν μια νέα σειρά Ενυδατικά Σπρέι Άμεσης Ενυδάτωσης με: Έλαιο Βερίκοκου & Λευκό Κρίνο και Έλαιο Αργκάν τα οποία είναι εύκολα στην εφαρμογή, το δέρμα μπορεί να τα απορροφήσει άμεσα ενώ παράλληλα χαρίζουν βαθιά ενυδάτωση για 24 ώρες. Υπάρχει περίπτωση τώρα να ξεχάσεις την ενυδάτωση σου;

Έξτρα μπρονζέ χρώμα

Με τον καιρό να μη μας τα λέει καλά τα δύο τελευταία σαββατοκύριακα και εσύ να έχεις γάμους στη σειρά δεν προλαβαίνεις να μαυρίσεις. Τι θα κάνεις για αυτό; Ευτυχώς η Frezyderm έχει τη λύση! Το αυτομαυριστικό spray-mist, bronze water color mist που προσδίδει στην επιδερμίδα ένα ομοιόμορφο φυσικό bronze χρώμα. Η συνεργική δράση της DHA με το πολυμερές Μελανίνης που περιέχει εξασφαλίζουν ταχύτερη εμφάνιση χρώματος (από το πρώτο 24ωρο μετά την εφαρμογή), καλύτερη ποιότητα χρώματος και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια του μαυρίσματος. Παράλληλα, το spray προσφέρει υψηλή αντιοξειδωτική προστασία. Είναι ιδανικό για πρόσωπο και σώμα, για άτομα με λεύκη καθώς μειώνει τη χρωματική διαφορά. Η εφαρμογή του είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς έρχεται σε καινοτόμο airless συσκευασία με ειδική βαλβίδα που εξασφαλίζει ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό.

Extra Tip

Αν δεν έχεις προλάβει να βάψεις τα μαλλιά σου, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίσεις τη Botanēa από τη L’Oreal Professionel που ειναι είναι η πρώτη 100% φυτική βαφή, σε μορφή πούδρας η οποία αναμιγνύεται με νερό. Τα τρία φυτά στην καρδιά της σύνθεσής της (χέννα, κασσία και indigo) επιλέχθηκαν προσεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τα κριτήρια τόσο της χρωματικής απόδοσης, όσο και της αειφόρου ανάπτυξης κατά τη συγκομιδή τους. Η Source Essentielle είναι η πρώτη σειρά περιποίησης με συστατικά φυσικής προέλευσης τα οποία μπορούνε να ξαναγεμίσουν στα κομμωτήρια. Για πρώτη φορά δηλαδή φυσικά και φυτικά προϊόντα βαφής και περιποίησης μαλλιών προσφέρουν ένα πραγματικά επαγγελματικό αποτέλεσμα!