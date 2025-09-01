Κάθε εποχή έχει τα δικά της σύμβολα, εκείνα τα κομμάτια που ξεχωρίζουν και σε συνοδεύουν σε κάθε βήμα. Στον κόσμο του street style, ένα από αυτά είναι σίγουρα το Old Skool™. Κι αν νόμιζες ότι δεν μπορεί να ανανεωθεί άλλο, η Vans έρχεται να σου αποδείξει το αντίθετο με τη συλλογή New Future Premium Old Skool.

Ένα κλασικό που προχωρά στο μέλλον

Το Old Skool εμφανίστηκε το 1977 και από τότε έγινε σημείο αναφοράς για τους skaters και όχι μόνο. Σήμερα, με την καμπάνια New Future, τέσσερις αθλητές δίνουν τη δική τους προσωπική πινελιά στο εμβληματικό σχέδιο. Από το vintage ύφος μέχρι τις DIY λεπτομέρειες, κάθε έκδοση κουβαλά χαρακτήρα, ιστορία και στυλ που ξεπερνά τα όρια.

Οι δημιουργίες που ξεχωρίζουν

Cocona Hiraki: ένα ζευγάρι με custom εικονογράφηση, ημιδιάφανη σόλα και βραχιόλι φιλίας που φέρνει μαζί του κάτι από την ιαπωνική κληρονομιά της.



Karina Rozunko: συνδυάζει vintage αισθητική με μεταλλικές λεπτομέρειες και ασυμμετρία, ιδανικό για όσους αγαπούν την άνεση με στυλ.



Tania Cruz: ένα μαύρο δερμάτινο παπούτσι που αποκαλύπτει κόκκινες αποχρώσεις με τον χρόνο· μοναδικό, όπως και οι άνθρωποι που το φορούν.



Efron Danzig: τολμηρός σχεδιασμός με punk αναφορές, κορσέ-κορδόνια και high fashion αέρα, για μια εντελώς διαφορετική οπτική.



Περισσότερο από ένα παπούτσι

Αυτό που κάνει τη συλλογή New Future Premium Old Skool να ξεχωρίζει είναι η αίσθηση ότι φοράς κάτι φτιαγμένο για σένα. Δεν είναι απλά ένα sneaker, αλλά ένα κομμάτι που εξελίσσεται μαζί σου, κουβαλώντας τη δική σου ιστορία. Κάπως έτσι, το Old Skool περνάει στο μέλλον πιο προσωπικό από ποτέ.

Η συλλογή είναι ήδη διαθέσιμη στα καταστήματα Vans σε The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκης, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία λιανικής. Παράλληλα, μπορείς να δεις περισσότερα και μέσα από το επίσημο Instagram της Vans.

Με λίγα λόγια, το Old Skool δεν είναι ένα sneaker, αλλά ένας καμβάς δημιουργικότητας που μεταμορφώνεται συνεχώς. Με τη συλλογή Vans New Future Premium Old Skool, μπορείς κι εσύ να βρεις εκείνη την έκδοση που μιλάει στη δική σου αισθητική και να την κάνεις κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Εξάλλου, το στιλ είναι προσωπική υπόθεση.