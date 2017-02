Now Fashion Agency & Showroom. Ένας καινοτόμος χώρος μόδας στην Αθήνα

Now Fashion Agency & Showroom. Ένας καινοτόμος χώρος μόδας στην Αθήνα

Ένας καινοτόμος χώρος μόδας στην Αθήνα, το Now Fashion Agency & Showroom, σε προκαλεί για μία επίσκεψη, καθώς είναι ανοικτός στο κοινό.

Δημιουργήθηκε το 2010 από την Κατερίνα Σταματελάτου, η οποία παράλληλα με τις σπουδές της στο Λονδίνο στις Διεθνείς Σχέσεις και Fashion Brand Management ξεκίνησε, έχοντας πάντα ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για την Μόδα και το ιδιαίτερο στυλ που προβάλει ο κάθε άνθρωπος ως κομμάτι του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του, να δουλεύει πάνω σε διάφορες πτυχές του κλάδου, όπως το styling, η λιανική πώληση, η διοργάνωση διαφόρων event μόδας και η χονδρική πώληση σχεδιαστικών συλλογών.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δούλεψε στα κεντρικά της εταιρείας Fashion Box ως συνέχεια της δουλειάς της στο Λονδίνο και αμέσως μετά εργάστηκε στην εταιρεία Antonios Markos ως υπεύθυνη προώθησης διαφόρων label από το εξωτερικό στην ελληνική αγορά. Μέσα από την δουλειά της στην εταιρεία Antonios Markos και έχοντας ήδη αρχίσει να συναναστρέφεται με Έλληνες σχεδιαστές γνωρίζοντας από κοντά τις συλλογές τους, γεννήθηκε η ιδέα του Now μέσα από την ερώτηση του γιατί στην Ελλάδα δεν προωθεί κανείς την δουλεία Ελλήνων σχεδιαστών τη στιγμή που αρκετοί είχαν να παρουσιάσουν πολύ αξιόλογες δουλειές που δε μειονεκτούσαν σε τίποτα μπροστά σε αντίστοιχα label από το εξωτερικό.

Το Now Fashion Agency & Showroom αρχικά στήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ρηγίλλης λόγω της ιδιαίτερης αγάπης της Κατερίνας για το κέντρο και ιδιαίτερα γι’ αυτό τον δρόμο και τα υπέροχα νεοκλασικά του κτίρια. Στη συνέχεια λόγω όλων των δυσκολιών της περιοχής που άρχισαν να γίνονται πιο έντονες μέρα με την ημέρα, η βάση του Now μεταφέρθηκε στα βόρεια προάστια της Αθήνας, καταλήγοντας στο Φάρο του Νέου Ψυχικού, μία περιοχή σε πολύ κομβικό σημείο, τόσο κοντά στο κέντρο όσο στα βόρεια, στα ανατολικά και στα δυτικά της πόλης μας. Φυσικά, ο νέος χώρος του showroom δεν επιλέχθηκε μόνο βάση περιοχής αλλά και βάση αισθητικής.

Στο μυαλό της Κατερίνας το Now έπρεπε πάντα να είναι ένας χώρος ξεχωριστός, ξεκούραστος και φιλόξενος που θα μπορεί να αγκαλιάσει και να προβάλει τις συλλογές των σχεδιαστών χωρίς όμως να παρεμβαίνει και να μπερδεύει τις δημιουργίες τους. Για την Κατερίνα του Now βασικό έναυσμα για την επιλογή των σχεδιαστών, είναι η διαχρονικότητα των συλλογών και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας που πρέπει να αποτυπώνεται στις δημιουργίες του κάθε σχεδιαστή, σε όποια πτυχή της μόδας και αν έχει ταχθεί.

Το Now, έχοντας σταθερές συνεργασίες με Έλληνες σχεδιαστές, για το καλοκαίρι του 2017 παρουσιάζει τις συλλογές ρούχων από τα label Blameyourdaze και DIG_Athens, τα κοσμήματα Hermina_Wristwear, την συλλογή από δερμάτινες τσάντες & αξεσουάρ του label RIEN by Penny Vomva όπως επίσης και την συλλογή ρούχων και μαγιώ του label RIEN. Η νέα συνεργασία για το Now είναι το επίσης Ελληνικό label Uglybell με γυαλιά ηλίου, ζωγραφισμένα στο χέρι, από τον ίδιο το δημιουργό τους.