Έχεις μπει για τα καλά σε γιορτινή διάθεση και σε εκείνη την αίσθηση που ο χειμώνας σε βρίσκει λίγο πιο ρομαντική, λίγο πιο παιχνιδιάρα και σίγουρα πιο έτοιμη για μικρές αποδράσεις ομορφιάς! Αυτή η εποχή μοιάζει πάντα με μια μικρή σκηνή θεάτρου όπου όλα επιτρέπονται, όπως λίγο παραπάνω λάμψη, λίγη δόση παιδικής τρέλας και πολλή ανάγκη για αλλαγή. Κάπου εκεί, λοιπόν, έρχεται η NUTS ABOUT YOU της essence, μια συλλογή που εμπνέεται από το μπαλέτο και τον Καρυοθραύστη, αλλά κυρίως από τη χαρά του να παίζεις με το μακιγιάζ σου χωρίς κανόνες.

NUTS ABOUT YOU blushlighter

Αν είσαι από αυτές που δεν θέλουν να διαλέγουν ανάμεσα σε ρουζ και highlighter, τότε αυτό το προϊόν θα γίνει το αγαπημένο σου. Με ένα πέρασμα δίνει φυσική λάμψη, έχει κρεμώδη υφή σε μορφή πούδρας και χαρίζει εκείνη τη φωτεινότητα που μοιάζει σαν να κοιμήθηκες δέκα ώρες. Ναι, καλά… σχεδόν.

NUTS ABOUT YOU lip beautifier

Ανάλαφρο, διάφανο και με διακριτικά shimmer που στέκονται ακριβώς στο όριο μεταξύ cute και classy. Αφήνει τα χείλη απαλά και ενυδατωμένα, ιδανικό για όσες δεν θέλουν υπερβολές αλλά θέλουν να λάμπουν ανεπιτήδευτα.

Αll-over highlighter

Αν φοβάσαι τη λάμψη, άστο. Αν όμως τη λατρεύεις, αυτό το highlighter για πρόσωπο και σώμα θα γίνει το νέο σου παιχνίδι. Δίνει glittery αποτέλεσμα αλλά με μέτρο, όσο χρειάζεται για να ξεχωρίζεις χωρίς να μοιάζεις με χριστουγεννιάτικο στολίδι.

NUTS ABOUT YOU bracelet duo

Δύο ρυθμιζόμενα βραχιόλια με charms Καρυοθραύστη και μπαλαρίνας σε χρυσή απόχρωση. Το pastel κορδόνι τους δίνει αυτό το χαριτωμένο χειμωνιάτικο twist, ιδανικό δώρο για σένα ή για τη φίλη που πάντα ζηλεύει τα αξεσουάρ σου.

Νail sticker

Αν θες εύκολα και γρήγορα να δώσεις χαρακτήρα στο μανικιούρ σου, αυτά τα 66 χρυσά αυτοκόλλητα θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη. Μπορείς να τα κολλήσεις πάνω σε nude βάση ή σε κόκκινο για πιο έντονο εφέ. Κάνουν το «νύχι του σπιτιού» να φαίνεται… επαγγελματικό.

Lip balm

Με glossy φινίρισμα και συσκευασία-χιονόμπαλα που κλέβει την παράσταση. Αιωρούμενες νιφάδες, φυσικό χρώμα, και μια διάθεση που σε κάνει να θες να το βγάλεις φωτογραφία, και να το βάλεις στην τσάντα σου αμέσως.

NUTS ABOUT YOU glitter switch liquid lipstick

Υγρό κραγιόν με glittery αποτέλεσμα και ελαφριά υφή. Ταιριάζει τέλεια σε βραδινές εμφανίσεις, ειδικά αν θέλεις να ανεβάσεις επίπεδο το look σου χωρίς να αλλάξεις όλο σου το μακιγιάζ.

Face brush

Ροζ τρίχες, απαλό blending, χρυσή λαβή και σχέδιο Καρυοθραύστη. Τι άλλο να ζητήσεις από ένα πινέλο; Ιδανικό για πούδρες και για να ολοκληρώνεις το μακιγιάζ σου με ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Εν ολίγοις, η συλλογή NUTS ABOUT YOU της essence είναι ουσιαστικά μια μικρή σκηνή που ανοίγει μόνο για σένα. Με έμπνευση, φαντασία και λαμπερές λεπτομέρειες, σε προσκαλεί να ζήσεις ξανά την αθωότητα του χειμωνιάτικου παραμυθιού, αυτή τη φορά μέσα από το νεσεσέρ σου. Και μεταξύ μας; Μερικές φορές αυτή η μικρή λάμψη είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για να φωτίσεις τη μέρα σου.