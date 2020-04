Φυσικά και μας αρέσει να πηγαίνουμε στο κομμωτήριο να μας περιποιούνται. Όμως πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος, ούτε τα χρήματα, ούτε καν η διάθεση. Σου αρκεί να φροντίσεις μόνη σου τα μαλλιά σου. Στην προκειμένη περίπτωση είσαι και αναγκασμένη αφού λόγω της πανδημίας είναι όλα κλειστά. Ευτυχώς για εμένα, εσένα και όλες μας, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ο παγκοσμίου φήμης Artistic Innovator & Coach και Ambassador των Essential Looks και της Schwarzkopf Professional στην Ελλάδα, μας μαθαίνει όλα όσα θα θέλαμε να ξέρουμε, μέσα από το νέο website και το κανάλι του στο YouTube.

Καλά, μεταξύ μας τώρα, ήδη μπαίναμε στο προφίλ του στο Instagram και χαζεύαμε για να πάρουμε ιδέες, αλλά μας αρέσει πολύ το νέο του διαδικτυακό κανάλι γιατί είναι αφιερωμένο στην ομορφιά των μαλλιών και θα μπορούμε εκεί να ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις και γνώσεις -με την υποστήριξη της Schwarzkopf Professional. Το πάθος και η αγάπη του δημιουργού του Love is in the hair Salon για την κομμωτική, γέννησαν αυτό ένα μέρος όπου η δημιουργικότητα συναντά το styling και την φροντίδα των μαλλιών. Tricks & tips για την περιποίηση των μαλλιών, τεχνικές για κούρεμα, χρώμα, χτένισμα, και νέα προϊόντα μαλλιών, όλα είναι στο νέο κανάλι του Χρήστου Μιχαηλίδη στο YouTube και στο www.christosmichailidis.com.

Τι θα μάθουμε:

Τεχνικές χρώματος – όπως balayage, foilayage, strobing, highlights, babylights, ombre, sombre, bronde, 3D color painting.

Τεχνικές styling – όπως braids, loopbraids, dutcbraids, twist, blastdry, natural dry, diffuser, i roning, staightening, curling.

Τεχνικές κουρέματος – όπως longlayers, choppy, crunchy, bold, fade, bobs, lobs, punk, shortlayers, bangs, fringes, shags.

Όλα, θέλω να τα μάθω όλα σου λέω! Μήπως να έκανα και στροφή στην καριέρα μου;