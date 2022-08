Μας αρέσουν πάρα πολύ οι καλοκαιρινές συναυλίες, όμως ακόμα περισσότερο μας αρέσει ο εκρηκτικός Κωστής Μαραβέγιας, όχι μόνο για την υπέροχη φωνή του και τα εκπληκτικά του τραγούδια, αλλά και γιατί είναι τυπάκι!

Ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει για ένα μοναδικό ολοήμερο παραλιακό πάρτυ που πάντα ονειρευόταν. Μια θετική συλλογική δόνηση στην καρδιά του καλοκαιριού. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα ξεφάντωμα σαν Μαραβέγια Πριμαβέρα.

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου – save the date – συναντιόμαστε ξανά και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, σε ένα beach party όπου το κέφι και η μουσική πρωταγωνιστούν και πάλι! Ανυπομονούμε και μετράμε αντίστροφα!

Όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Κωστής, «Ναι το είχα πάντα φαντασίωση. Ένα πάρτυ δίπλα στη θάλασσα, στην καρδιά της Αττικής. Beach Party σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Αθήνας, στην Α Πλαζ Βούλας (Athines By The Sea). Δίπλα στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Βουτιά και ρεφρέν, μακροβούτι και κουπλέ. Σώματα και μαλλιά με άμμο, ρούχα ποτισμένα με αλμύρα, μαγιό και παρεό, κόκκινες γόβες καρφωμένες στην άμμο. Σε αυτή την καλοκαιρινή πασαρέλα θα παρελάσουν φίλοι μου τραγουδιστές και βιρτουόζοι μουσικάντηδες, Djs με χαβαγιάνας και ψηλά καπέλα. Κι αν όλα πάνε στραβά, εμείς θα χορεύουμε αδέρφια. Ξάπλα στον ήλιο και η άμμος να καίει, welcome to greece & have a nice day!»

Αγαπάμε αυτή την τρέλα και τον αυθορμητισμό του και φυσικά, θα είμαστε και εμείς εκεί!

Βρες εισιτήρια!