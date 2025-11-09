Είναι ο θεραπευτής σου tech-addict; Ή μήπως απλά… ψάχνει γρήγορες απαντήσεις; Ανακαλύψαμε τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες (και τις οθόνες!) του γραφείου και γιατί πρέπει να ρωτήσεις.

Στην εποχή του AI everything, το Chat GPT μπήκε όχι μόνο στα γραφεία, αλλά και στο… γραφείο του ψυχοθεραπευτή μας! Εσύ μοιράζεσαι τις πιο ευαίσθητες σκέψεις σου, κι εκείνος, κρυφά (ή και φανερά), πατάει “Enter” για να ρωτήσει το AI: “Πώς αντιμετωπίζω την υπαρξιακή κρίση της 30χρονης πελάτισσάς μου, η οποία φοβάται τη δέσμευση;”.

Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα τεράστιο ΝΟ-ΝΟ και αφορά πολλά περισσότερα από το αν ο γιατρός σου είναι “μοντέρνος”.

3 Λόγοι που το “AI Therapy” δεν είναι Cool

Το Μεγάλο Θέμα της Εμπιστευτικότητας (AKA: Μυστικά στο Cloud)

Εδώ είναι το ζουμί: Ό,τι λες στον ψυχοθεραπευτή σου είναι ΙΕΡΟ και απόλυτα εμπιστευτικό. Εάν ο θεραπευτής σου ανεβάζει κομμάτια της συνεδρίας σου στο Chat GPT (όπως “Η πελάτισσα Χ έχει άγχος για τη σχέση της με τη μητέρα της”), τότε αυτές οι προσωπικές σου πληροφορίες αποθηκεύονται στην εταιρεία που “τρέχει” το AI.

The Takeaway: Η εμπιστευτικότητα πήγε περίπατο! Η θεμελιώδης αρχή της θεραπείας καταρρέει.

Δεν Έχει Ενσυναίσθηση. Καθόλου.

Μπορεί το Chat GPT να “γράψει” μια τέλεια απάντηση με φράσεις όπως “Σε ακούω” ή “Καταλαβαίνω τον πόνο σου”, αλλά είναι απλώς αλγόριθμοι. Η ψυχοθεραπεία είναι μια ανθρώπινη σχέση που χτίζεται πάνω σε:

Γνησιότητα: Ένας άνθρωπος που πραγματικά σε νιώθει.

Ένας άνθρωπος που πραγματικά σε νιώθει. Κριτική Κρίση: Η εμπειρία του θεραπευτή να “διαβάσει” ανάμεσα στις γραμμές.

Ένας αλγόριθμος δεν μπορεί να κατανοήσει την πολυπλοκότητα της ζωής σου, τα πολιτισμικά σου βιώματα ή τον τόνο της φωνής σου.

Κλινική Ευθύνη: Ποιος Φταίει αν Πάει Κάτι Στραβά;

Αν ο θεραπευτής σου δώσει μια συμβουλή βασισμένη σε ένα bot και αυτή αποδειχθεί λάθος ή, ακόμα χειρότερα, επιβλαβής, ποιος φέρει την ευθύνη;

Ο θεραπευτής σου, που έπρεπε να κάνει τη δική του κλινική κρίση;

Ή το bot, που είναι απλά ένα εργαλείο;

Οι κώδικες δεοντολογίας είναι σαφείς: Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του ανθρώπου-θεραπευτή.

Πώς να Αποκτήσεις Διαφάνεια στη Θεραπεία σου

Αν υποψιάζεσαι ή απλώς σε προβληματίζει η χρήση τεχνολογίας, μην φοβηθείς να το ρωτήσεις! Η θεραπεία είναι για εσένα.

Bottom Line: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επαγγελματία (π.χ., για έρευνα ή οργάνωση), αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την καρδιά και το μυαλό ενός αδειούχου ψυχοθεραπευτή. Εάν η χρήση της από τον δικό σου θεραπευτή σε κάνει να χάνεις την εμπιστοσύνη σου, ίσως ήρθε η ώρα για μια σοβαρή συζήτηση (ή ακόμα και για αλλαγή).