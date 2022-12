Ο χειμώνας είναι εδώ, οι βροχές θα είναι συχνές και οι γιορτές θα είναι υπέροχες! Δεν θέλεις ούτε να φοβάσαι να βραχείς και χαλάσουν τα ρούχα σου και τα παπούτσια, αλλά ούτε να χάσεις και το στιλ και την μοδάτη διάθεσή σου; Έχεις επιλογή και βοηθό την Converse Winterized.

Μπορείς να νιώθεις άνετος και χαλαρός βρέξει χιονίσει παραμένοντας το απόλυτο fashion statement.

Απλά αλλά υπέροχα φούτερ για κάθε στιγμή της μέρας

Ζεστά stylish μπουφάν γαι εξορμήσεις στο βουνό

Γιορτινά παπούτσια για όλες τις ώρες

Με αφορμή την Winterized συλλογή, διαλέξαμε τα πιο ζεστά Converse κομμάτια για φέτος τον χειμώνα. Για τον άνδρα και τη γυναίκα.

Η συλλογή παπουτσιών Counter Climate αντικατοπτρίζει πλήρως τον utility χαρακτήρα της Converse Winterized οικογένειας και την φιλοσοφία του brand «function follows form». Αδιάβροχα, άνετα, ανθεκτικά και αντιολισθητικά. Τα All Terrain ανταπεξέρχονται σε όλες τις δυσκολίες που έχουν τα χειμωνιάτικα εδάφη μέσω της τρακτερωτής σόλας τους, εξού και το όνομα τους. To design τους ολοκληρώνεται με την αδιάβροχη δερμάτινη κατασκευή τους και τα hiking like κορδόνια. Ενώ τα all time classic Chuck 70 GTX και τα Core έχουν 100% αδιάβροχο καμβά με GORE-TEX τεχνολογία χωρίς να χάνουν τις vintage λεπτομέρειες.

Η τάση των puffer jackets συνεχίζει να κυριαρχεί στο street style και έτσι η Converse βρίσκει ευκαιρία να συνδυάσει το design με το extra comfort και το ultra-warmth. Σε boxy ή straight fit, φτιαγμένα από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, είναι εδώ to beat the chill. Ξεχωρίζει το puff perfect oversized jacket σε έντονο print και χρώματα. H συλλογή ολοκληρώνεται με classic Converse logo beanies, fluffy φούτερ και sweater sets.

Converse Winterized, made for bold style in any weather.

Follow @Converse.Greece