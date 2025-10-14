Καθώς το διάσημο Ozempic και τα υπόλοιπα φάρμακα τύπου GLP-1 κάνουν πάταγο για την απώλεια βάρους, ένα νέο «μαγικό» ρόφημα εμφανίστηκε στα social media, το Oatzempic. Κι όμως, το TikTok έχει βάλει στο blender τη βρώμη, το λάιμ και το νερό και το παρουσιάζει ως ένα DIY potion που «κόβει» την πείνα.

Τι ακριβώς είναι το Oatzempic;

Πρόκειται για ένα απλό μείγμα από βρώμη, χυμό λάιμ, νερό και λίγη κανέλα — ένα ρόφημα που υπόσχεται κορεσμό και, σύμφωνα με τους fans του, συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Ο χρήστης @fred_ddy92 στο TikTok, μετά από 24 μέρες κατανάλωσης, δηλώνει πως «το ρόφημα σαφώς λειτουργεί». Ωστόσο, ξεκαθαρίζει: δεν είναι υποκατάστατο γεύματος, απλώς τον κάνει να νιώθει πιο χορτάτος.

Τι λένε οι ειδικοί;

Η κλινική διαιτολόγος Sara Riehm από το Orlando Health Center for Health Improvement εξηγεί: «Αν και δύσκολα θα οδηγήσει από μόνο του σε σημαντική απώλεια βάρους, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο εργαλείο στο πλαίσιο ενός συνολικού, πιο οργανωμένου σχεδίου διατροφής και άσκησης».

Η ίδια επισημαίνει ότι το ρόφημα δεν είναι αποτελεσματικό από μόνο του, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε μια ισορροπημένη διατροφή. «Το Oatzempic γίνεται επικίνδυνο μόνο αν καταναλώνεται ως μοναδική πηγή τροφής. Θα πρέπει να προστίθεται ως συμπλήρωμα, όχι ως υποκατάστατο διατροφής», υπογραμμίζει.

Το μυστικό είναι στη βρώμη

Η Riehm εξηγεί ότι η βρώμη είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες που καθυστερούν την πέψη και βοηθούν να νιώθουμε κορεσμό για περισσότερη ώρα. «Αν ξεκινήσεις τη μέρα σου με μια πηγή διαλυτών φυτικών ινών (όπως αυτό το ρόφημα), είναι πιθανό να αισθάνεσαι κορεσμό και να κάνεις πιο υγιεινές επιλογές κατά τη διάρκεια της ημέρας», λέει. Και προσθέτει: «Η κανέλα δίνει ευχάριστη γεύση, αλλά κατά τη γνώμη μου μπορείς να παραλείψεις τον χυμό λάιμ».

Τι λένε τα δεδομένα;

Αν και κάποιοι πιστεύουν ότι το λάιμ «ξυπνά» τον μεταβολισμό, η ειδικός εξηγεί πως δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο στις μικρές ποσότητες που χρησιμοποιούνται. Η ίδια προτείνει το ρόφημα ως πρωινό booster για όσους δεν τρώνε πρωινό ή δεν λαμβάνουν αρκετές φυτικές ίνες: «Αν δεν τρως καθόλου πρωινό, είναι επίσης μια καλή, γρήγορη επιλογή. Είναι δύσκολο να παίρνεις καλές αποφάσεις όταν πεινάς, οπότε αυτός είναι ένας καλός τρόπος να θέσεις τη βάση για πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές μέσα στην ημέρα».

Οι πιο σκεπτικοί…

Η Robin DeCicco, ολιστική διατροφολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται: «Ο κόσμος θα κάνει τα πάντα για μια γρήγορη λύση, ώστε να αποφύγει την πραγματική δουλειά: την αλλαγή των συνηθειών και την εκμάθηση του πώς να τρώει σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού του. Αυτό δεν είναι υγιής τρόπος προώθησης της απώλειας βάρους», τονίζει.

Παραδέχεται βέβαια ότι η βρώμη βοηθά στον κορεσμό και τον έλεγχο του σακχάρου, όμως δεν αρκεί: «Ίσως βοηθά κάποιους ανθρώπους να μειώσουν την επιθυμία για ζάχαρη επειδή δεν είχαν καθόλου ίνες στη διατροφή τους πριν, αλλά είναι υπερβολή να πούμε ότι μισή κούπα βρώμης είναι ο λόγος που χάνουν βάρος», σημειώνει.

Τι τελικά ισχύει;

Η DeCicco καταλήγει ότι αν το Oatzempic βοηθά κάπως, αυτό συμβαίνει επειδή αντικαθιστά ένα πιο θερμιδογόνο γεύμα. «Aν μειώσεις τις θερμίδες έστω και από ένα γεύμα την ημέρα, είναι πιο πιθανό να χάσεις βάρος», εξηγεί. Ωστόσο, προειδοποιεί πως αυτή δεν είναι βιώσιμη λύση: «Δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση για την απώλεια βάρους. Δεν είναι βιώσιμο να πίνετε υγρά γεύματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε οι περισσότεροι (άνθρωποι) θα ξαναπάρουν το βάρος». Και φυσικά, το ρόφημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια πολύπλευρη διατροφή με αντιοξειδωτικά, καλά λιπαρά και πρωτεΐνες. Όπως καταλήγει η ειδικός: «Η μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους βασίζεται σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Απαιτεί συνέπεια και αλλαγή συνηθειών και συμπεριφορών».