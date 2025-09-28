Επιτέλους δρόσισε και φαίνεται πως ο χειμώνας κάνει αισθητή την παρουσία του σιγά σιγά, κι έτσι οι τσάντες σου γίνονται το απόλυτο fashion statement. Προφανώς, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να ανανεώσεις το look σου, αφού στα Zara θα βρεις fashionable κομμάτια σε σούπερ τιμές. Για αυτό δες τις 6 δικές μας αγαπημένες κάτω από 30€, για να περάσεις τη σεζόν με στυλ αλλά και με οικονομία!
Mini City με γαζιά – 25,95 €
Μια μικρή city bag που συνδυάζει μίνιμαλ σχεδιασμό με λεπτομέρειες γαζιού που της δίνουν χαρακτήρα. Είναι τόσο ευέλικτη που θα τη φοράς από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ για ποτό με τις φίλες σου.
Mini τσάντα με μεταλλική λαβή – 29,95 €
Κομψή αλλά και πρακτική, αυτή η μικρή τσάντα με τη μεταλλική λαβή βάζει μια πιο glam πινελιά στο καθημερινό σου outfit. Ιδανική για εκείνες τις μέρες που θες κάτι «λίγο παραπάνω».
Mini τσάντα με αλυσίδα – 19,99 €
Η αλυσίδα δίνει πάντα μια rock-chic διάθεση. Αυτό το μικρό crossbody θα γίνει το τέλειο go-to σου για τις βόλτες του Σαββατοκύριακου – ελαφρύ, άνετο και super stylish.
Δερμάτινη CrossBody Bag – 29,95 €
Μινιμαλιστική και δερμάτινη, αυτή η τσάντα είναι το κομμάτι που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα. Αν αγαπάς το «less is more», θα τη λατρέψεις.
Τσάντα ώμου με καπάκι – 22,95€
Η πλεκτή λεπτομέρεια φέρνει έναν πιο χειροποίητο αέρα που κάνει αυτή τη bucket bag ξεχωριστή. Τη φοράς με oversized πλεκτά και μποτάκια και έχεις έτοιμο το πιο cozy-chic look.
Τσάντα μίνιμαλ ασημί με καπάκι – 15,00 €
Η πιο playful της παρέας! Μικρή, μεταλλική και λαμπερή, είναι ιδανική για να δώσεις λίγο glamour στις χειμωνιάτικες βραδιές σου – και η τιμή της είναι αστεία.
Γιατί θα τις λατρέψεις
Τέλος, όλες οι τσάντες έχουν κάτι κοινό αφού προσφέρουν αισθητική, πρακτικότητα και προσιτή πολυτέλεια. Μπορείς να παίζεις με τις λεπτομέρειες – ένα φουλάρι δεμένο στη λαβή, ένα μικρό charm – και να τις κάνεις πραγματικά δικές σου. Έτσι, θα περάσεις τον χειμώνα με τσάντες που δεν θα βαρεθείς, χωρίς να αγχώνεσαι για το budget.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
