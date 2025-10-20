Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο Academy Museum Gala 2025!

Χθες το βράδυ, το Los Angeles φόρεσε τα καλά του για το λαμπερό Academy Museum Gala 2025, που φέτος γιόρτασε την 5η του χρονιά! Το event συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά την αφρόκρεμα του Hollywood, με σκοπό την ενίσχυση των εκθέσεων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του συνολικού έργου του μουσείου. Και όπως κάθε φορά, το κόκκινο χαλί μετατράπηκε σε catwalk υψηλής ραπτικής.

Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς

Η Kaia Gerber έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα λευκό δαντελένιο cape dress Givenchy, που θύμιζε vintage κινηματογραφική λάμψη.

Η Kendall Jenner προτίμησε το μινιμαλισμό, επιλέγοντας μαύρο φόρεμα The Row, με την κομψότητα να μιλά από μόνη της.

Η Zoe Kravitz, πάντα πιστή στο edgy chic, εμφανίστηκε με Saint Laurent δημιουργία με ανοιχτή πλάτη και εντυπωσιακά balloon μανίκια.

Η Naomi Watts έφερε χρώμα στη βραδιά με ένα aqua φόρεμα Balenciaga διακοσμημένο με φτερά, ενώ και η Elle Fanning έκλεψε τα βλέμματα με Balenciaga gown από τη νέα συλλογή του οίκου.

Η Hailey Bieber παρέμεινε πιστή στο signature glam της, φορώντας couture Schiaparelli, ενώ η Jenna Ortega έπαιξε με τις γραμμές και τα volumes επιλέγοντας ένα sculpture top και maxi φούστα Grace Ling.

Από τις πιο elegant παρουσίες, η Selena Gomez με Armani Privé, απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η απλότητα είναι η απόλυτη πολυτέλεια.

Και φυσικά, η Kim Kardashian δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη: η viral εμφάνισή της με Maison Margiela couture έγινε το talk of the night!

Η Eva Longoria κινήθηκε σε πιο ρομαντικούς τόνους, με Elie Saab metallic gown σε απαλό ροζ, ενώ η Monica Barbaro εντυπωσίασε με ένα Dior φόρεμα με βελούδινους φιόγκους.

Η Demi Moore, εκθαμβωτική όπως πάντα, εμφανίστηκε με Prada maxi gown, ενώ η Sydney Sweeney επέλεξε velvet halter dress Armani Privé που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

Η Greta Lee έκανε την πιο refined εμφάνιση με Dior, ενώ η Olivia Rodrigo επέλεξε Armani Privé couture σύνολο με νεανική φρεσκάδα.

Τέλος, η Kate Hudson έδειξε πώς γίνεται το effortless glam με ένα drapé φόρεμα Stella McCartney που αγκάλιαζε τέλεια τη φιγούρα της.

Ένα κόκκινο χαλί γεμάτο λάμψη, προσωπικότητα και στυλ – όπως μόνο το Hollywood ξέρει να προσφέρει.