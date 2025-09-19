Ένα νέο «πράσινο» αντηλιακό φαίνεται πως έρχεται να αλλάξει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για την προστασία από τον ήλιο. Οι επιστήμονες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang στη Σιγκαπούρη ανέπτυξαν μια καινοτόμα φόρμουλα με βάση τη γύρη ανθών καμέλιας, η οποία υπόσχεται όχι μόνο ισχυρή ασπίδα ενάντια στις βλαβερές ακτίνες UV, αλλά και μια αίσθηση δροσιάς στο δέρμα, αναφέρει ο Independent.

Σύμφωνα με τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, το νέο αντηλιακό μπλοκάρει την υπεριώδη ακτινοβολία εξίσου αποτελεσματικά με τα συμβατικά προϊόντα που περιέχουν ορυκτά φίλτρα, όπως το διοξείδιο του τιτανίου. Η μεγάλη του διαφορά; Μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία της επιδερμίδας έως και 5 °C για τουλάχιστον 20 λεπτά, διατηρώντας την επιδερμίδα πιο δροσερή κατά την έκθεση στον ήλιο.

Φιλικό προς το περιβάλλον

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ο μηδενικός του αντίκτυπος στα κοράλλια. Ενώ τα περισσότερα εμπορικά αντηλιακά οδηγούν σε λεύκανση και καταστροφή τους μέσα σε λίγες ημέρες, η νέα σύνθεση με βάση τη γύρη δεν προκαλεί καμία ζημιά, ακόμα και μετά από 60 ημέρες επαφής. Δεδομένου ότι ετησίως χιλιάδες τόνοι αντηλιακών καταλήγουν στη θάλασσα, η ανακάλυψη αυτή έχει τεράστια σημασία για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η δύναμη της φύσης

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής καθηγητής Cho Nam-Joon, η γύρη έχει φυσικά ανθεκτικό κέλυφος που προστατεύει το εσωτερικό της από το φως και τις ακραίες συνθήκες. Μετατρέποντάς την σε μορφή γέλης, οι ερευνητές κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα προϊόν εύκολο στη χρήση, αποτελεσματικό και ασφαλές για το δέρμα. Επιπλέον, η γύρη καμέλιας δεν θεωρείται αλλεργιογόνος, γεγονός που ενισχύει τη φιλικότητα του αντηλιακού προς τον άνθρωπο.

Τέλος, αν και προς το παρόν δεν κυκλοφορεί στα ράφια, οι ερευνητές βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με συνεργάτες για την εμπορική του αξιοποίηση. Αν όλα πάνε καλά, σύντομα ίσως να μπορούμε να προστατευόμαστε από τον ήλιο με ένα φυσικό, δροσερό και οικολογικό αντηλιακό που θα μας προσφέρει τη δύναμη της γύρης… σε κάθε σταγόνα.