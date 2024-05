Η Imaan Hammam, η Karlie Kloss και η Amanda Gorman έδωσαν το παρών στο Met Gala 2024 και θα αποτελέσουν σίγουρα πηγή έμπνευσης για τα make up looks του καλοκαιριού.

Για την Imaan Hammam, η Makeup Artist Nadia Tayeh, βάσισε το look στη μοναδική κομψότητα της αρχαίας Αιγύπτιας βασίλισσας, της Νεφερτίτης, δίνοντας έμφαση στο βλέμμα μέσα από δραματικό eyeliner και τονίζοντας την επιδερμίδα αξιοποιώντας λάμψη και γυαλάδες σαν άλλη θεά του Ήλιου.

O Hung Vanngo, Makeup Artist της Karlie Kloss, εμπνεύστηκε από την υπέροχη ροζ τουαλέτα της συνδυάζοντας την χαρακτηριστική του cat eye τεχνική με χείλη σε ροζ αποχρώσεις παντρεύοντας άψογα το δυναμισμό με το ρομαντισμό.

Με σημείο αναφοράς την Audrey Hepburn και τη Grace Kelly, η Makeup Artist της Amanda Gorman, Joanna Simkin απέτεινε φόρο τιμής στην αίγλη της χρυσής εποχής του Hollywood «παίζοντας» με τα χαρακτηριστικά εκείνης της περιόδου, όπου το cat-eye, το eyeliner και το έντονο ρουζ μέχρι τους κροτάφους.

Πώς να πετύχετε το look:

Imaan Hammam

Προετοιμασία επιδερμίδας:

Serum: Advanced Night Repair Serum

Μάτια: Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

Moisturizer: Revitalizing Supreme Youth Power Crème SPF 25

Πρόσωπο:

Foundation: Double Wear Sheer Long- Wear Makeup in 5W2

Concealer: Double Wear Stay-in-Place Concealer in 4W and 5W

Bronzer: Bronze Goddess Powder Bronzer in 04 Deep

Highlighter: Bronze Goddess Highlighting Powder Gelee in 02 Solar Crush

Μάτια:

Φρύδια: Brow Perfect 3D All-in-One Styler Multi- Tasker in Blackened Brown

Σκιά: Bronze Goddess Powder Bronzer in 04 Deep

Eyeliner: Double Wear Infinite Waterproof Eyeliner in 01 Kohl Noir

Mascara: Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara in Extreme Black

Χείλη:

Lipstick: Pure Color Lipstick in Love Bite

Karlie Kloss

Προετοιμασία επιδερμίδας:

Serum: Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Serum

Μάτια: Re- Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Eye Crème

Moisturizer: Re- Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Cream

Πρόσωπο:

Primer: Futurist Aqua Brilliance Watery Glow Primer

Foundation: Double Wear Stay-in- Place Foundation in 2N1

Concealer: Double Wear Stay-in-Place Flawless Wear Concealer in 1N

Powder: Double Wear Sheer Flattery Loose Powder in Light Matte

Bronzer: Bronze Goddess Powder Bronzer in 02 Medium

Blush: Pure Color Envy Sculpting Blush in 420 Rebellious Rose

Highlighter: Bronze Goddess Highlighting Powder Gelee in shade Solar Crush

Μάτια:

Φρύδια: Brow Now Brow Defining Pencil in shade Blonde and- Brow Now Stay-in-Place Brow Gel

Eyeliner: Double Wear Infinite Waterproof Eyeliner and Little Black Liner in Black

Σκιά: Pure Color Envy Luxe Eyeshadow Quad in Aubergine Dream

Χείλη:

Lipliner: Double Wear 24H Stay-in-Place Lip Liner in 17 Mauve

Amanda Gorman

Προετοιμασία επιδερμίδας:

Μάσκα: Advanced Night Repair Power Foil Sheet Mask and Concentrated Recovery Eye Mask

Serum: Advanced Night Repair Serum

Μάτια: Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

Moisturizer: Revitalizing Supreme Youth Power Crème

Πρόσωπο:

Foundation: Double Wear Stay-in-Place Makeup in 6W2 & 8N1

Concealer: Double Wear Concealer Stay-in-Place Flawless Wear Concealer in 6W

Powder: Double Wear Powder Foundation in 6W1 & 8N1

Blush: Pure Color Envy Sculpting Blush in Mauve Mystique

Μάτια:

Φρύδια: Brow Perfect 3D All-in-One Styler Multi-Tasker in Blackened Brown and Brown Now Stay-in-Place Brow Gel

Σκιά: Pure Color Envy Luxe Eyeshadow Quad in Grey Haze

Eyeliner: Little Black Liner

Mascara: Turbo Lash High Powered Volume + Length Mascara

Χείλη:

Lipliner: Double Wear 24H Stay-in- Place Lip Liner in Chestnut