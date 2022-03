H ταλαντούχα ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια και style icon μας έχει εκπλήξει πολλές φορές με τις εμφανίσεις της. Η Zendaya είναι η νεότερη γυναίκα ηθοποιός που έχει βραβευτεί με ΕΜΜΥ Α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά, για το Euphoria. Έχει βρεθεί από μικρή στον χώρο της τηλεόρασης αφού έπαιζε και τραγουδούσε σε παιδικές σειρές του Disney Channel.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο των εταιρειών Macy’s, Mervyns και Old Navy. Επίσης, ενώ συμμετείχε ως χορεύτρια σε διαφημιστικό σποτ της εταιρείας Sears μαζί με την Selena Gomez. To 2009, σε ηλικία 13 ετών, πέρασε από οντισιόν για τη σειρά Dance Dance Chicago του Disney Channel, η οποία αργότερα μετονομάστηκε και κυκλοφόρησε ως Shake It Up με στο ρόλο της “Rocky Blue.

Το 2017 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, παίζοντας στην ταινία Spider-Man: Homecoming” Τον Ιούνιο του 2018, ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στη σειρά του HBO, Euphoria στον πρωταγωνιστικό ρόλο της “Rue Bennett”.

Εκτός από το ταλέντο της στην υποκριτική και στον χορό μας έχει εντυπωσιάσει εδώ και χρόνια με την επιλογή που κάνει στα outfits.

Η Zendaya έχει μια αβίαστη φύση στο στιλ της. Το 2017 στο Met Gala, εμφανίστηκε με ένα εκπληκτικό Dolce & Gabbana printed φόρεμα σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κίτρινου. Έκανε τα μαλλιά της φυσικά άφρο κάνοντας μια αντιπαράθεση που πρόσφερε το κομψό, αιθέριο couture φόρεμα, με το άφρο urban μαλλί της.



Την ίδια χρονιά (2017) εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Spider-man Homecoming με φόρεμα Ralph & Russo με γόβες Casadei και κοσμήματα Bvlgari.

Το 2018 στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ με τουαλέτα Michael Kors Collection.

To 2019 στο 71ο Primetime Emmy Awards με corset dress, custom made Vera Wang δημιουργία σε σμαραγδί απόχρωση που ταίριαζε φανταστικά με την επιδερμίδα της.

Το 2021,στο 78ο Venice International Film Festival το nude χρώμα που ήταν «ένα» με την επιδερμίδα της Zendaya. Το δερμάτινο Balmain φόρεμά της ήταν άψογο σε συνδυασμό με 93 καρατίων Bulgari κοσμήματα.

Φέτος, στην 94η απονομή των βραβείων Όσκαρ φόρεσε δημιουργία του οίκου Valentino.

Αργότερα στο πάρτι του Vanity Fair κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα πάνω της με εξαιρετικής κατασκευής, tailored κοστούμι Sportmax, με μοβ πουκάμισο από μέσα.