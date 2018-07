Όσο και αν έχουμε καλοκαίρι ήδη τα brands έχουν ετοιμάσει τη χειμερινή τους κολεξιόν. Εμείς κάναμε μια έρευνα με τις νέες τάσεις τις σεζόν και στις παρουσιάζουμε! Όπως ήδη έχουμε πει υποδεχόμαστε τη νέα σεζόν με ρετρό επιρροές που χαρακτηρίζονται από τάσεις εμπνευσμένες από τα 80s και τα 90s. Όλα αναμιγνύονται με το street wear για να προσφέρουν μια πιο νεανική και σύγχρονη πινελιά.

Στα ρούχα

Για τη σεζόν 2018-2019 χρησιμοποιήθηκαν υλικά όπως το τζιν και το βελούδινο κοτλέ. Η σειρά χρωμάτων βασίζεται στο μπλε, η οποία αναμειγνύεται με κόκκινο και μουσταρδί – με ξεβαμμένα μοτίβα του μωβ. Τα μοντέρνα ανοιχτά πουκάμισα, οι πρωτότυπες ομοιόμορφες εμφανίσεις όπως το χρωματιστό denim, οι ρίγες (οριζόντιες και κάθετες) είναι μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στις ενδυματολογικές επιλογές της Pull & Bear για τις γυναίκες.

Παπούτσια

Ως μέγιστη έκφραση του αθλητικού πνεύματος, τα chunky shoes από τη Bershka μετατρέπονται σε ένα από τα must have της καμπάνιας. Με βασικό χαρακτηριστικό τις ιδιαιτέρως ογκώδεις σόλες, αυτά τα παπούτσια δεν υπακούν σε κανόνες και φοριούνται τόσο με ρομαντικά όσο και με πιο αθλητικά look.

Κοσμήματα

Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να λάμψετε φέτος το φθινόπωρο με την περιζήτητη Swarovski Remix Collection, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ακόμα περισσότερων τρόπων έκφρασης του προσωπικού στυλ με την προσθήκη της νέας σειράς Swarovski Remix Charms που περιλαμβάνει λαμπερά γράμματα με κρύσταλλα pavé και χρωματιστά στοιχεία γενέθλιων λίθων. Η χρωματική παλέτα από πλούσιες αποχρώσεις του χρυσού, του βαθύ μπλε, του ζαφειριού, του βυσσινί και του σμαραγδιού προσδίδουν ανεπιτήδευτα μια αίσθηση γοητείας σε κάθε εμφάνιση, πρωινή ή βραδινή. Η Swarovski απογειώνει το όραμά της για τη θηλυκότητα με πολύ μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα layers από μακριά μενταγιόν και γούρια, τολμηρά δαχτυλίδια κοκτέιλ, λεπτεπίλεπτα κομμάτια και περίτεχνα σκουλαρίκια.