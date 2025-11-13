Η εορταστική καμπάνια της MCM για το 2026 μάς προσκαλεί σε ένα μαγευτικό ταξίδι προς τον Πλανήτη των Γιορτών, συνεχίζοντας τη φαντασμαγορική αφήγηση “From Munich to Mars”.

Αυτή τη γιορτινή περίοδο, η MCM καλωσορίζει τον κόσμο στο Holiday Express: ένα τρένο με λαμπερό, με φινίρισμα χρωμίου που ταξιδεύει πέρα από τα όρια της φαντασίας, με προορισμό έναν πλανήτη αφιερωμένο στη χαρά και το δώρο. Ένα λαμπερό ταξίδι μέσα στο σύμπαν της MCM, η καμπάνια αποτυπώνει το πάθος του brand για εξερεύνηση, ψηφιακή καινοτομία και απαράμιλλη δεξιοτεχνία. Η αφήγηση ξετυλίγεται μέσα από τέσσερα συναρπαστικά κεφάλαια: Επιβίβαση, Ταξίδι στο Διάστημα, Το Μεγάλο Δείπνο και Άφιξη στον Πλανήτη των Γιορτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

Το ταξίδι ξεκινά σε ένα φουτουριστικό Μόναχο, τη γενέτειρα της MCM, όπου οι ταξιδιώτες ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε ένα υπερσύγχρονο τρένο, συνοδευόμενοι από ρομποτικούς βοηθούς και περιτριγυρισμένοι από τα εμβληματικά Haus Codes του brand. Στο επίκεντρο της σκηνής βρίσκεται η New Liz Shopper, η πιο αγαπημένη τσάντα της MCM σε μια νέα εκδοχή, που παρουσιάζεται σε εποχιακές και διαχρονικές αποχρώσεις, μεταξύ των οποίων και η χαρακτηριστική Cognac Visetos.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Με την επιβίβαση ολοκληρωμένη, το δεύτερο κεφάλαιο ξετυλίγεται μέσα από μια ονειρική διαδρομή στο διάστημα. Το Holiday Express απογειώνεται στο σύμπαν, εκεί όπου τα αξεσουάρ της MCM, ανάμεσά τους μικρά δερμάτινα είδη και λαμπερά charms, αστράφτουν σαν αστέρια. Τέσσερα περιορισμένης έκδοσης εορταστικά charms κάνουν την εμφάνισή τους, φωτίζοντας το ταξίδι με παιχνιδιάρικο glamour.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ

Στο περιστρεφόμενο βαγόνι-εστιατόριο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ένα δείπνο που αψηφά τη βαρύτητα.

Η δεξιοτεχνία της MCM βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς εμβληματικές σιλουέτες αιωρούνται στον αέρα σαν γλυπτά. Στην καρδιά της σκηνής δεσπόζει η Aren Mini Bag, ένα εμβληματικό σχέδιο του αρχείου της MCM, επανασχεδιασμένο για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 με φρέσκια, σύγχρονη αισθητική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

Καθώς η βραδιά φτάνει στο τέλος της, το τρένο καταφθάνει στον πολυαναμενόμενο προορισμό του: τον Πλανήτη των Γιορτών. Ανάμεσα σε λευκά χιονισμένα βουνά και λαμπερά φωτισμένα δώρα, ο εμβληματικός χαρακτήρας Rabbot της MCM καλωσορίζει τους επιβάτες σε έναν κόσμο μαγείας και χαράς. Εκεί, οι Aren East-West Shoulder Bag και Small Aren Rocket crossbody, μαζί με άλλα μεταλλικά, διαστημικά εμπνευσμένα σχέδια, λάμπουν σαν πολύτιμοι θησαυροί.

Αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορία που αφηγείται κανείς, είναι μια εμπειρία που ζει κανείς.

Όλα τα προϊόντα της καμπάνιας είναι διαθέσιμα:

MCM Boutique

Xanthou 2 Kolonaki, 106 73 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 7225910 · [email protected]

MCM, στο Attica / City Link

Πανεπιστημίου / Panepistimiou area

MCM, στο Attica / Golden Hall

Golden Hall, Kifisias Ave 37A, 151 23 Maroussi

MCM, στο Attica / Mediterranean Cosmos

11km National Road Thessaloniki – Moudania, 57001 Thessaloniki

MCM, στο Attica / Τσιμισκή

Tsimiski 48-50, 546 23 Thessaloniki

MCM, σε καταστήματα Καλογήρου

Ετοιμαστείτε να επιβιβαστείτε σε ένα ταξίδι φουτουριστικής πολυτέλειας, εκλεπτυσμένης δεξιοτεχνίας και απεριόριστης φαντασίας