Πόσες φορές έχεις σηκωθεί το πρωί, έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη και έχεις σκεφτεί ότι πιο πολύ από ποτέ θέλεις όμορφα λεία μαλλιά; Κάπου ανάμεσα στη βιασύνη της καθημερινότητας, το πιστολάκι και την υγρασία, το φριζάρισμα κάνει πάρτι. Και όσο κι αν προσπαθείς να το τιθασεύσεις, επιστρέφει πεισματικά. Ευτυχώς, η επιστήμη και η ομορφιά ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για χάρη σου — αυτή τη φορά μέσα από την Wella Professionals.

Η επανάσταση της λείανσης: SMOOTHFILLER™

Αρχικά, το νέο Wella Professionals SMOOTHFILLER™ δεν είναι απλώς μια υπηρεσία στο κομμωτήριο, είναι μια μικρή επανάσταση για τα μαλλιά σου. Πρόκειται για μια υπηρεσία ημιμόνιμης λείανσης που υπόσχεται λεία, απαλά και χωρίς φριζάρισμα μαλλιά με διάρκεια έως τρεις μήνες. Η εμπειρία; Γρήγορη, ευχάριστη και απόλυτα φιλική τόσο για εσένα όσο και για τον κομμωτή σου.

Η μυστική του συνταγή; Μόλις 8 επιλεγμένα συστατικά και ένα οργανικό οξύ που αναδομεί την τρίχα εσωτερικά, χωρίς να τη φθείρει. Αντί να σπάει δεσμούς, τους επαναδομεί, αφήνοντάς σε με μαλλιά πιο λεία και πιο λαμπερά!

Η φιλοσοφία πίσω από τη λάμψη

Φυσικά, η Wella Professionals, με πάνω από 140 χρόνια εμπειρίας, ξέρει καλά πως τα μαλλιά δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, αλλά αυτοπεποίθησης. Η κληρονομιά της βασίζεται στην επιστήμη, την καινοτομία και την τέχνη των επαγγελματιών της, προσφέροντας λύσεις που πραγματικά αλλάζουν τον τρόπο που νιώθεις. Έτσι, το SMOOTHFILLER™ συνεχίζει αυτή τη φιλοσοφία, βοηθώντας κομμωτές και πελάτισσες να απολαμβάνουν πιο δυνατά, πιο ελεγχόμενα και φυσικά πιο όμορφα αποτελέσματα — και όλα αυτά χωρίς σιλικόνες, άρωμα ή ορυκτέλαια.

Εν ολίγοις, με το Wella Professionals SMOOTHFILLER™, η λείανση των μαλλιών περνά σε άλλη διάσταση. Δεν χρειάζεται πλέον να επιλέγεις ανάμεσα στην υγεία και την ομορφιά των μαλλιών σου, αφού μπορείς να τα έχεις και τα δύο. Κλείσε το επόμενο ραντεβού σου, χαμογέλα στον καθρέφτη και δες τη διαφορά.