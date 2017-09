Η επιλογή του foundation είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση. Για την ακρίβεια εγώ πάντα επιλέγω το λάθος! Πάντα θα είμαι ή πιο λευκή ή πάντα πιο μαύρη από το κανονικό μου κάνοντας αυτή τη διαφορά στον λαιμό. Για να γλιτώσετε από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

Ζητήστε βοήθεια: Στα καταστήματα καλλυντικών υπάρχουν make up artists που γνωρίζουν ακριβώς τι απόχρωση θα πρέπει να επιλέξετε.

Δοκιμάστε το σωστό χρώμα: Μόλις απλώσετε το foundation θα πρέπει να ελέγξετε αν κάνει διαφορά με το χρώμα στον λαιμό σας. Η σωστή απόχρωση θα πρέπει να εξαφανιστεί από το δέρμα σας.

Δείτε το στο φυσικό φως: Ο λευκός φωτισμός στα καταστήματα καλλυντικών δημιουργεί σκιές και έτσι δεν φαίνεται αν τελικά υπάρχει διαφορά με το λαιμό. Δοκιμάστε να πάτε κοντά σε ένα παράθυρο ή γενικά σε εξωτερικό φωτεινό χώρο προκειμένου να είστε σίγουρες για την επιλογή σας.

Τέλος, μη ξεχνάς τη χρήση του primmer πριν να απλώσεις το μακιγιάζ. Εγώ το έλυσα αυτό το πρόβλημα καθώς το νέο μου foundation ταιριάζει απόλυτα στην επιδερμίδα μου και δεν χρειάζεται να απλώσεις primmer πριν.

Μιλάω φυσικά για το νέο Healthy Skin Harmony Foundation για επιδερμίδα καλύτερη απ’ ότι δίχως make-up! Τώρα κάθε γυναίκα έχει στα χέρια της το μυστικό για ένα φρέσκο και άψογο look. Χάρη στην έξυπνη φόρμουλα που προσφέρει 24-ωρη ενυδάτωση, αντηλιακό δείκτη προστασίας SPF20 και έλεγχο της γυαλάδας, το Healthy Skin Harmony Foundation χαρίζει ένα ημι-ματ φινίρισμα ενώ καταπολεμά τις επιπτώσεις του άγχους στην επιδερμίδα, για να εξασφαλίσει ένα πραγματικά τέλειο αποτέλεσμα. To Healthy Skin Harmony Foundation είναι ένα υγρό foundation μεσαίας-υψηλής κάλυψης το οποίο μπορεί εύκολα να αναμιχθεί. Πρόκειται για ένα υβριδικό προϊόν μακιγιάζ που περιέχει ένα συνδυασμό τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων για να προσαρμόζονται στις πιέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η 24ωρη ενυδάτωση εξισορροπείται με ουσίες που απορροφούν τη λιπαρότητα για τον έλεγχο της γυαλάδας, ενώ το SPF20 βοηθά στην προστασία του δέρματος από τις επιπτώσεις του ήλιου για μια επιδερμίδα καλύτερη, απ’ ότι δίχως make-up. Περιέχοντας συστατικά που θα αγαπήσει το δέρμα σας και διαθέσιμο σε 18 αποχρώσεις, αυτό είναι ένα foundation που προσφέρει ένα φυσικό, ημι-ματ φινίρισμα για ένα φρέσκο look καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας