Ο χειμώνας είναι εδώ και η αλήθεια είναι πως το σκηνικό γύρω μας έχει γίνει απίστευτα ατμοσφαιρικό, με βροχές και κρύο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες βέβαια φέρνουν μαζί τους και το γνωστό δίλημμα μπροστά στην ντουλάπα αφού τα σκουφιά και τα γάντια είναι πια απαραίτητα για κάθε μας έξοδο. Πολλές φορές νιώθουμε πως πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στο να είμαστε ζεστές ή να δείχνουμε κομψές όμως η MODIVO έρχεται να μας δώσει τις πιο έξυπνες απαντήσεις για το πώς θα πετύχουμε τον τέλειο συνδυασμό πρακτικότητας και μόδας.

Η νέα ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την υψηλή αισθητική

Ακόμη και αν παρακολουθούμε φανατικά τις τάσεις οφείλουμε να παραδεχτούμε πως όταν ο υδράργυρος πέφτει κάτω από το μηδέν οι στιλιστικές υποχωρήσεις μοιάζουν αναπόφευκτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως χάνουμε το γούστο μας αφού οι επιπλέον στρώσεις ρούχων δημιουργούν ενδιαφέρουσες φόρμες ειδικά όταν τολμάμε να μπλέκουμε διαφορετικές υφές. Μια υπέροχη πρόταση από τη νέα καμπάνια της MODIVO είναι ο συνδυασμός ενός λευκού παλτό από οικολογική γούνα Pinko με μια casual φόρμα Patrizia Pepe. Το look ολοκληρώνεται ιδανικά με μια μαύρη τσάντα Badura και εντυπωσιακά ορθογώνια γυαλιά ηλίου που ισορροπούν ανάμεσα στη φουτουριστική αισθητική και το αγαπημένο Y2K ύφος.

Τα μάλλινα που μας αγκαλιάζουν με την απαραίτητη θαλπωρή

Τα μάλλινα κομμάτια είναι οι αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές κάθε ψυχρής περιόδου προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση ευεξίας και προστασίας. Ένα πλεκτό μάλλινο φόρεμα σε απαλό ροζ από την Patrizia Pepe είναι η ορισμός της άνεσης αφού η απλή του γραμμή κολακεύει τη σιλουέτα χωρίς να την πιέζει. Είναι η ιδανική επιλογή για τις κρύες μέρες και μπορεί να μεταμορφωθεί από casual σε άκρως κομψό ανάλογα με τη διάθεσή μας. Η ηρεμία που εκπέμπει αυτό το σύνολο αναβαθμίζεται με τα σωστά αξεσουάρ σε γκρι taupe αποχρώσεις. Οι ψηλές μυτερές μπότες και η minimal τσάντα Gino Rossi δημιουργούν μια υπέροχη αντίθεση με τη γλυκιά παστέλ βάση δίνοντας βάθος και σύγχρονη κομψότητα στο τελικό αποτέλεσμα.

Η ανδρική μόδα ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη δράση

Η φετινή συλλογή δεν αφήνει παραπονεμένους ούτε τους άνδρες προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Από τη μία πλευρά έχουμε τη σύγχρονη κομψότητα με luxury streetwear στοιχεία όπως ένα oversized faux fur jacket της Hugo συνδυασμένο με χαλαρό μάλλινο παντελόνι και δερμάτινα μποτάκια Calvin Klein. Από την άλλη πλευρά η outdoor μόδα δίνει το παρόν με το gorpcore trend να κυριαρχεί στην πόλη. Ένα κλασικό puffer jacket The North Face μαζί με σκουφί Hunter και τεχνικά sneakers Reebok δημιουργούν ένα σύνολο έτοιμο για πραγματικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όλες αυτές οι επιλογές που αναδεικνύουν την προσωπικότητά μας είναι διαθέσιμες στο site της MODIVO και στην αντίστοιχη εφαρμογή.