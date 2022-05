Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, είναι η ενυδάτωση του οργανισμού, καθώς είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του σώματός μας. Η εσωτερική ενυδάτωση είναι εξίσου σημαντική και με την εξωτερική αφού η ενυδάτωση της επιδερμίδας μας με μάσκες ενυδάτωσης, τονωτικές λοσιόν και κρέμες με αλόη μπορούν να μας χαρίσουν μια ζωντανή επιδερμίδα.

Για ποιόν λόγο όμως χρειαζόμαστε την ενυδάτωση;

Το νερό είναι χρήσιμο όχι μόνο για το σώμα αλλά και για το πρόσωπο. Ειδικά στις ξηρές επιδερμίδες το δέρμα χάνει την υγρασία και το πρόσωπο μας φαίνεται αφυδατωμένο. Στις λιπαρές επιδερμίδες υπάρχει υπερβολική παραγωγή σμήγματος, κάτι που δεν βοηθάει το δέρμα από την αφυδάτωση.

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μια ρουτίνα περιποίησης με τα προϊόντα που σας ταιριάζουν για να ενυδατώσετε το δέρμα σας. Προσέξτε τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε να όσο το περισσότερο φυσικά συστατικά και νερό.

Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει και θέλουμε να δείχνουμε φρέσκιας και λαμπερές ακόμη και στον καύσωνα η βασική σειρά της essence Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022 μας προσφέρει όλα αυτά που χρειαζόμαστε.

HELLO, GOOD STUFF! MOUSSY FACE MOISTURIZER

Το HELLO, GOOD STUFF! MOUSSY FACE MOISTURIZER είναι εμπλουτισμένο με νερό μπανάνας και παρέχει ελαφριά ενυδάτωση. Η αέρινη μους υφή του δίνει ένα αποτέλεσμα σαν ελαφρύ τζελ και απορροφάται γρήγορα χωρίς να κολλάει στο δέρμα. Απλώστε απλά στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ μετά τον καθαρισμό και αφήστε την να απορροφηθεί για λίγο προτού χρησιμοποιήσετε το HELLO GOOD STUFF! GLOW SERUM PRIMER. Για τέλειο, λείο και ενυδατωμένο δέρμα ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού!

HYDRO HERO under eye stick

Ας μην ξεχνάμε και την περιοχή των ματιών: δώστε ένα γρήγορο boost ενυδάτωσης με το HYDRO HERO στικ κάτω από τα μάτια. Ιδανικό για την περιποίηση της επιδερμίδας σας εν κινήσει ή ως προσθήκη στην πρωινή ή βραδινή ρουτίνα ομορφιάς σας. Το πρακτικό σχήμα stick κάνει τη διαφανή υφή εξαιρετικά εύκολη στην εφαρμογή. Παρέχει επίσης ένα έντονο ενυδατικό, θρεπτικό αποτέλεσμα χάρη στη φόρμουλα που είναι εμπλουτισμένη με πανθενόλη, νιασιναμίδη και αλόη βέρα. Το στικ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή κάτω από το μακιγιάζ.

hydra MATTE lipstick

Το χρώμα συναντά τη φροντίδα – το κραγιόν hydra MATTE δεν εντυπωσιάζει μόνο με την υψηλή απόδοση χρώματος, το δυνατό κράτημα και το ματ φινίρισμα, αλλά επίσης θρέφει τα χείλη με βούτυρο καριτέ, ηλιέλαιο και ένα σύμπλεγμα βιταμινών. Η κρεμώδης υφή έχει ευχάριστη αίσθηση στα χείλη και το σκουαλάνιο και το υαλουρονικό οξύ παρέχουν πρόσθετη ενυδάτωση– έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για συμπληρωματική φροντίδα χειλιών. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και ακριβές μολύβι χειλιών από την essence για να περιγράψετε τα χείλη πριν εφαρμόσετε το κραγιόν για ένα ακόμα πιο έντονο αποτέλεσμα στο χρώμα. Διαθέσιμο σε 8 υπέροχα χρώματα.

HELLO, GOOD STUFF! GLOW SERUM PRIMER

Το HELLO GOOD STUFF! GLOW SERUM PRIMER είναι εμπλουτισμένο με νερό καρπουζιού. Αποτελείται από 93% φυσικά συστατικά και περιέχει νιασιναμίδη που τελειοποιεί το δέρμα. Η ελαφριά τζελ υφή του μπορεί να εφαρμοστεί σαν ορός και απορροφάται γρήγορα. Το αποτέλεσμα: μια δόση φρεσκάδας και ενυδάτωσης στη στιγμή. Το δέρμα έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση μετά την εφαρμογή και είναι τέλεια προετοιμασμένο για το μακιγιάζ που θα ακολουθήσει. Συνδυάζεται τέλεια με την hydro hero 24h HYDRATING TINTED CREAM, αλλά μπορεί να φορεθεί και μόνο του.

hydro hero 24h HYDRATING TINTED CREAM

Ένα αληθινά πολυτάλαντο προϊόν ομορφιάς: η hydro hero 24h HYDRATING TINTED CREAM είναι foundation, ενυδατική κρέμα και αντηλιακό σε ένα. Η κρέμα BB έχει ελαφριά ως μέτρια κάλυψη που κτίζεται σε στρώσεις και δημιουργεί ομοιόμορφη επιδερμίδα με φρέσκο, φυσικό φινίρισμα. Παράλληλα, η καθημερινή φροντίδα παρέχει 24ωρη ενυδάτωση και προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία με SPF 20. Η μη λιπαρή σύνθεση, απαλλαγμένη από αλκοόλ, σιλικόνες και άρωμα, αποτελείται από 88% φυσικά συστατικά και είναι εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ. Ένα προϊόν που δεν πρέπει να λείπει από κανένα νεσεσέρ αυτό το καλοκαίρι!

HELLO, GOOD STUFF! HAPPY BLISS FACE SPRAY

Clap along if you feel like happiness is the truth… Με το αναζωογονητικό άρωμα εσπεριδοειδών, το HELLO, GOOD STUFF! HAPPY BLISS FACE SPRAY εξασφαλίζει κυριολεκτικά καλή διάθεση και χαρούμενα vibes. Αλλά δεν είναι μόνο το φρέσκο, ζωντανό άρωμα που σας ανεβάζει τη διάθεση, αλλά και το γεγονός ότι περιέχει 96% φυσικά συστατικά και νερό εσπεριδοειδών. Το σπρέι χαρίζει ενυδάτωση και είναι ιδανικό για τόνωση της ευτυχίας και της φρεσκάδας εν κινήσει ή ως μέρος της καθημερινής, καλοκαιρινής ρουτίνας περιποίησης της επιδερμίδας σας.