Με τα fashion shows να μας έχουν κατακλύσει, δεν ζηλεύουμε μόνο τα τέλεια ρούχα για τη χειμερινή μας γκαρνταρόμπα αλλά και τις αναλογίες των μοντέλων. Όλο και περισσότερες γυναίκες όμως έχουν πάθει εμμονή με το «κενό των μηρών» που αποτελεί τη νέα τάση. Το «thigh gap» όπως λέγεται στα αγγλικά, που βλέπουμε στα περισσότερα μοντέλα, είναι το κενό ανάμεσα στους μηρούς.

Αν λοιπόν ζηλεύεις το thigh gap, καλύτερα να αναθεωρήσεις αφού δεν θεωρείται κάτι φυσικό και υγιές. «Αυτό που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες είναι ότι αυτή η εικόνα σώματος δεν προκύπτει από σωστή διατροφή και άσκηση» εξηγεί η Vonda Wright, M.D., συγγραφέας του Guide to Thrive: 4 Steps to Body, Brains, and Bliss. «Ελάχιστες είναι οι γυναίκες που έχουν μεγάλο κενό ανάμεσα στους μηρούς. Πρόκειται για κάτι που προκύπτει εκ γενετής, αλλά ακόμη κι αν έχεις πιο ανοιχτούς γοφούς, οι μηροί θα ακουμπούν μεταξύ τους πιθανότατα λόγω των μυών» προσθέτει.

«Η εμμονή με κάποια συγκεκριμένα πρότυπα δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, αλλά το τρομακτικό της υπόθεσης είναι ότι οι γυναίκες ακολουθούν ακραία μέσα προκειμένου να μεταμορφώσουν το σώμα τους» υποστηρίζει η Claire Mysko, ομιλήτρια της Εθνικής Ένωσης Διατροφικών Διαταραχών. «Οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν να επιτύχουν αυτή την εικόνα χωρίς να ακολουθήσουν μια εξαντλητική διατροφή ή να αναπτύξουν μερικές φορές μια διατροφική διαταραχή» αποκαλύπτει.

«Κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουν οι γυναίκες στο μυαλό τους είναι το skinny δεν σημαίνει απαραίτητα υγιές ή αθλητικό. Αντιθέτως, ένα πρόγραμμα για μυική ενδυνάμωση, θα σου δώσει ένα πιο υγιές και σέξι αποτέλεσμα» προσθέτει.

Πηγή: Women’s Health