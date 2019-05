Εντάξει μπορεί ο καιρός να μην έχει φτιάξει τελείως αλλά κόντρα στον καιρό θα πας εσύ κάνοντας τη πρώτη βουτιά για το 2019 και πολύ καλά θα κάνεις. Για εσένα λοιπόν ετοιμάσαμε τον απόλυτο οδηγό για το που θα πας αλλά και το τι θα πρέπει να πάρεις μαζί.

Ξεκινώντας λοιπόν από το που θα πας σου προτείνω ανεπιφύλακτα την εμβληματική Astir Beach που καλωσορίζει την καλοκαιρινή σεζόν με νέες, αναβαθμισμένες υπηρεσίες, εντυπωσιακές παροχές και ξεχωριστά events, που υπόσχονται μια μοναδική εμπειρία all day διασκέδασης με φόντο τα κρυστάλλινα νερά, τη χρυσή άμμο και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Το νέο high end all day bar, σε συνεργασία με το nice n easy Seaside, που θα δώσει στο σκηνικό έναν αέρινο τόνο πολυτέλειας. Και για σένα που είσαι λάτρης της ηλεκτρονικής μουσικής, για πρώτη φορά, η Astir Beach και το νέο Astir Beach Bar παρουσιάζουν τα world music elevation sessions ‘SUNTERIA’: ένα tribute στον ήλιο και το νερό, βασισμένο στη World Electronica Music. Κάθε Πέμπτη και Σάββατο, διεθνώς καταξιωμένοι DJs – μουσικοί και παραγωγοί αναλαμβάνουν να μυήσουν το αθηναϊκό κοινό σε downtempo / uptempo DJ sets, live acts και performances με conceptual χαρακτήρα, σε ένα μαγευτικό σκηνικό, κάτω από το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα της πόλης. Παράλληλα, οι resident DJs που θα παίζουν καθημερινά στην Astir Beach υπόσχονται να σας «παρασύρουν» σε μια all day διασκέδαση δίπλα στο κύμα.

Και επειδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένη, το αγαπημένο μας brand Tezenis φέρνει το καλοκαίρι πιο κοντά με τις πιο hot συλλογές σε μαγιό. Πολύχρωμα μοτίβα φρούτων για ένα απόλυτα μεσογειακό look, animal prints για ένα ιδιαίτερο trendy style, κοντράστ διχρωμιών με βάση ένα καλειδοσκόπιο αποχρώσεων καθώς και new vintage ριγέ: όλα αυτά είναι τα θέματα της νέας αναζωογονητικής beachwear συλλογής. Δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς αυτά. Και επειδή το Καλοκαίρι είναι απόλυτα συνυφασμένο με το χρώμα και οι color-block τόνοι αποτελούν το σήμα κατατεθέν της σεζόν! Δυνατές αποχρώσεις συνοδεύονται από εξαιρετικές υφές και νήματα για ένα ψυχεδελικό εφέ που τραβάει τα βλέμματα και απογειώνει τη νέα συλλογή beachwear: από τα ολόσωμα μαγιό – που ακόμη αποτελούν μεγάλη τάση – μέχρι τα τρίγωνα μπικίνι αλλά και τα bandeaus που έχουν κάνει τη μεγάλη επιστροφή.

Και φυσικά μέσα από τη τσάντα σου δεν θα πρέπει να λείπει η απόλυτη προστασία για τα μαλλιά σου! Το Αόρατο Προστατευτικό αντηλιακό σπρέυ μαλλιών από τη L’Oréal Professionnel είναι ένα ανάλαφρο mist που δεν ξεβγάζεται και περιέχει Meroxyl S.O. – που παρέχει άμεση ενυδάτωση και προστασία στα μαλλιά κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο, θωρακίζοντας τα από παράγοντες ξηρότητας και αφήνοντάς τα πολύ λαμπερά. Επαγγελματική φόρμουλα εμπλουτισμένη με φίλτρα UV & Aloe Vera. Δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα προστασίας γύρω από την τρίχα. Προσφέρει βαθιά θρέψη, ενυδάτωση και εντατική λάμψη στο χρώμα. Αφήνει τα μαλλιά ανάλαφρα με μία φυσική λάμψη