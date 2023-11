Το rebranding είναι μια κρίσιμη στρατηγική πρωτοβουλία για εταιρείες που επιδιώκουν να παραμείνουν σχετικές και να ευδοκιμήσουν στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Χρησιμεύει ως ένα ισχυρό εργαλείο για την ανανέωση της εικόνας μιας εταιρείας, προσαρμόζοντας τις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τα ανταγωνιστικά τοπία. Μια καλά εκτελεσμένη προσπάθεια αλλαγής επωνυμίας μπορεί να δώσει νέα πνοή σε μια εταιρεία, προσελκύοντας φρέσκο ​​κοινό, διατηρώντας παράλληλα υπάρχοντες πελάτες. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να επικοινωνήσει μια αναθεωρημένη ταυτότητα, αποστολή και αξίες, ευθυγραμμίζοντάς τις με τις σύγχρονες τάσεις και τις κοινωνικές αλλαγές. Το rebranding μπορεί επίσης να βοηθήσει μια εταιρεία να αποστασιοποιηθεί από τις προκλήσεις του παρελθόντος ή τις αρνητικές αντιλήψεις, ενισχύοντας μια θετική σχέση με το εμπορικό σήμα της. Καλύτερο παράδειγμα δεν μπορεί να υπάρξει από το The Bostonians!

Με το βλέμμα στραμμένο στη Βοστώνη

Με το βλέμμα στραμμένο στη Βοστώνη, η The Bostonians, στα πλαίσια της νέας Συλλογής Fall Winter 23/24 , παρουσιάζει την καμπάνια A State Of Mind και αποκαλύπτει τη νέα της εταιρική ταυτότητα, όπως προκύπτει από το εντυπωσιακό rebranding που πραγματοποιεί.

Αντλώντας έμπνευση από το πνεύμα ελευθερίας και πολιτισμού της Βοστώνης, η νέα καμπάνια της The Bostonians καθρεφτίζει την κλασική γοητεία και την casual κομψότητα του σύγχρονου Άνδρα, καλώντας τον να εκφραστεί μέσω του στιλ του όπως ποτέ άλλοτε.

New England Style

Η νέα Συλλογή The Bostonians, που φέτος περιλαμβάνει εμπλουτισμένες κατηγορίες με πληθώρα νέων κωδικών, χαρακτηρίζεται από ένα άκρως ενδιαφέρον Preppy Style With a Twist – ένα «κλείσιμο ματιού» στο New England Style που χαρακτηρίζει τη Βοστώνη. Layered looks, cozy πουλόβερ σε ζεστά, γήινα χρώματα και ανθεκτικά, laid–back jackets συνθέτουν μία συλλογή που καλύπτει κάθε lifestyle και γούστο.

Στα πλαίσια του rebranding, η The Bostonians αποκαλύπτει ένα πιο νεανικό πρόσωπο και μία ανανεωμένη εικόνα. Το εμβληματικό της λογότυπο μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό οικόσημο γεμάτο συμβολισμούς που αποτελείται από την ασπίδα και τους προστάτες της, καθώς και το νέο motto

Συγκεκριμένα:

Η ΑΣΠΙΔΑ

Βασικό στοιχείο του νέου The Bostonians οικοσήμου είναι η ασπίδα, που πλαισιώνει τον εμβληματικό πλέον κόμπο, υποδηλώνοντας ότι η μάρκα εμπνέεται από το παρελθόν αλλά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ

Τα αμερικάνικο άλογο και το ευρωπαϊκό ελάφι, πλαισιώνουν και προστατεύουν την ασπίδα και καταδεικνύουν την άρρηκτη σύνδεση των δύο ηπείρων.

ΤΟ MOTTO

Το motto της μάρκας “A State of Mind” ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της The Bostonians. Μια φιλοσοφία που εκτείνεται πέρα από τη μόδα και τα ρούχα και σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνδρες μπορούν να νιώσουν ελεύθεροι να εκφράζουν το στιλ τους και την προσωπικότητά τους.

Με ιστορία στον σχεδιασμό ρούχων υψηλής ποιότητας, η The Bostonians συνεχίζει να αγκαλιάζει την κομψότητα και τη διαχρονική αισθητική με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια. Κάθε κομμάτι της Συλλογής, αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση εκλεπτυσμένης γοητείας και λειτουργικότητας, αντικατοπτρίζοντας τον αυθεντικό τρόπο ζωής του σύγχρονου άνδρα.