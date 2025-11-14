Ξέρεις πώς κάθε χρόνο υπόσχεσαι στον εαυτό σου ότι «φέτος δεν θα τρέχω τελευταία στιγμή για δώρα»; Κι όμως, κάπως το σύμπαν συνωμοτεί και πάντα σε βρίσκει με μια λίστα που… μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Για να μη χαθείς ξανά στη δίνη των επιλογών, και για να νιώσεις ότι έχεις έναν άνθρωπο να σε καθοδηγήσει, ετοίμασα έναν ολοκληρωμένο οδηγό που ξεκινά από μια πολύ γενική ιδέα, τα δώρα μπορούν να είναι απλά, όμορφα και στο budget σου και φυσικά είναι από τα Sephora!

Sephora δώρα κάτω από 20€: μικρές εκπλήξεις, μεγάλη χαρά

Ξεκίνα από τα μικρά και θαυματουργά. Αν θέλεις να χαρίσεις ενυδάτωση χωρίς να αδειάσει το πορτοφόλι σου, το Star Power Brightening Trio της Byoma είναι μια χαριτωμένη και πρακτική λύση. Παράλληλα, το mini PHA + BHA Tightening Toner της Glow Recipe είναι μια πινελιά περιποίησης που χωρά και στο πιο στριμωγμένο νεσεσέρ.

Για πιο glamorous διάθεση, η 9-shadow palette της Sephora Collection παίζει τον ρόλο της φιλότιμης νεράιδας των ματιών, ενώ το limited edition σετ με δύο lip masks είναι η νυχτερινή θεραπεία που χρειάζονται όσες λένε «μα γιατί ξυπνάω πάντα με ξηρά χείλη;».

Sephora δώρα κάτω από 30€: η λάμψη σε… προσιτή τιμή

Σε αυτό το range τα πράγματα σοβαρεύουν· μπορείς άνετα να κάνεις δώρο σε κολλητή, αδελφή ή… στον εαυτό σου χωρίς να νιώσεις τύψεις. Το Glow Rice Holiday Set της Beauty of Joseon δίνει φωτεινότητα που φαίνεται από χιλιόμετρα, ενώ το Glowy Lip Minis Set της Laneige είναι ένα μικροσκοπικό αλλά λαμπερό θαύμα.

Στο κομμάτι του μακιγιάζ, το combo shape tape™ concealer + maracuja juicy lip plump της Tarte είναι σχεδόν cult. Και επειδή το χειμώνα όλες χρειαζόμαστε λίγο ροζ στα μάγουλα, η Blush Palette & Cheek Duo Brush της Sephora Collection είναι το πιο safe pick.

Sephora δώρα κάτω από 50€: οι πιο premium επιλογές

Αν θέλεις να εντυπωσιάσεις, τότε εδώ κρύβεται ο θησαυρός. Το Glossy Glazed Hair Oil & Lip Oil Duo της Gisou χαρίζει γυαλάδα που μοιάζει επαγγελματική. Το The Dewy Pink Set της Summer Fridays είναι ροζ, δροσερό και λαχταριστό — σαν early-morning selfie μετά από 10 ώρες ύπνου.



Και φυσικά, για τους λάτρεις των αρωμάτων, το Spritz The Season της Sol de Janeiro είναι μικρή συλλογή ταξιδιών σε μορφή mist. Για πιο παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα, το Gamejoy Set της Benefit έχει ό,τι χρειάζεται μια καθημερινή ρουτίνα με χαρακτήρα.

Όπως βλέπεις, τα Sephora δώρα δεν είναι απλώς προϊόντα· είναι μικρές λύσεις που σου γλιτώνουν άγχος, χρόνο και brainstorming. Κι αν παρ’ όλα αυτά νιώθεις πως κάποιος στη λίστα σου παραμένει… μυστήριο, υπάρχει πάντα η Sephora Gift Card: το πιο ασφαλές χαρτί για να χαρίσεις ακριβώς αυτό που θέλουν.