Είτε σχεδιάζετε να ξεφαντώσετε τις γιορτές χορεύοντας σε ρυθμούς disco, είτε θέλετε να χαλαρώσετε σπίτι μπορείτε να βρείτε άφθονες επιλογές. Αν πάλι ψάχνετε δώρα για φίλους και συγγενείς, σίγουρα θα βρείτε πολλές έξυπνες ιδέες και δελεαστικές προτάσεις για όλους τους αγαπημένους σας. Αυτή τη χρονιά ζήστε ακόμα πιο έντονα το πνεύμα των γιορτών και κλέψτε όλα τα βλέμματα με τη λάμψη σας.

Για τον αγαπημένο σου

Στην ανδρική συλλογή της H&M, τα ρετρό πλεκτά, τα γραφιστικά πολύχρωμα σχέδια, το απαλά πουλόβερ ζιβάγκο και τα πουλόβερ με γιακά από μίγμα μαλλιού είναι ιδανικά για ένα πολύτιμο διάλειμμα από τις αλλεπάλληλες κοινωνικές υποχρεώσεις.

Για την αγαπημένη σου

Πάνω ψηλά, ο έναστρος ουρανός φωτίζει τη φύση που αφυπνίζεται. Το θέμα αντλεί έμπνευση από το σύμπαν και παρουσιάζει παγιέτες σε σχήμα αστεριών, prints με σύμβολα ζωδίων και στρας. Eξαιρετικές απλίκες φωτίζουν τα πιο σκοτεινά χρώματα με τη βοήθεια της Intimissimi δείχνοντας μας πως για μια ακόμα χρονιά σημασία έχει να είσαι λαμπερή μέσα και έξω.

Για την αδερφή σου

Η Aegli-Premium Organics σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Bleecker & Love δημιούργησε τα πιο ξεχωριστά gift sets λάμψης και ομορφιάς. Πρόκειται για πέντε(5) πρωτότυπα τσαντάκια Bleecker&Love, τα οποία περιέχουν τα αγαπημένα σας ελληνικά, οργανικά καλλυντικά Aegli-Premium Organics σε κανονικά μεγέθη καθώς και τις νέες μάσκες λάμψης και αποτοξίνωσης από τη σειρά Aegli SPA, για ένα υπέροχο γιορτινό Ηome Spa!Το “Be Organic” ήταν αυτό που ξεχωρίσαμε καθώς αποτελείται από τρία(3) προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς για το πρόσωπο και το σώμα. Περιέχει το Detox Facial Cleansing Foam, την λοσιόν Rose Facial Mist και το χαλαρωτικό και αρωματοθεραπευτικό γαλάκτωμα σώματος σε συσκευασία 150ml.

Για τη κόρη σου

Με τη νέα Baby Alive Μωρούλι Αρρωστούλι, ένα ακόμη διασκεδαστικό παιχνίδι ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια των παιδιών, καθώς οι μικροί εξερευνητές μπορούν να «γιατρέψουν» την κούκλα τους, με όλα τα ιατρικά αξεσουάρ, όπως φροντίζει ένας γονιός το παιδί του… ελέγχοντας την θερμοκρασία της, γεμίζοντας το μπουκαλάκι της με νερό για να πιει, σκουπίζοντας τα δάκρυά της όταν κλαίει και φροντίζοντάς την όταν η μυτούλα της φωτίζεται για να δείξει ότι χρειάζεται το μαντηλάκι της. Στο πίσω μέρος της πλάτης της, η Baby Alive Μωρούλι Αρρωστούλι, διαθέτει διακόπτη με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε αν θα πει «Μανούλα» ή «Μπαμπάκα» όπως επίσης μπορείτε να την ακούσετε να «λέει» περισσότερα από 35 ηχητικά εφέ και φράσεις στα Ελληνικά.

Για τη κολλητή σου

H Falconeri ως κορυφαίο brand στην παραγωγή κασμιρένιων πλεκτών, αποτελεί την πλέον ιδανική πρόταση για τα δώρα των Χριστουγέννων. Οι σειρές Ultrasoft και Ultralight Cashmere, 100% Made in Italy, σε βασικές γραμμές και on trend χρώματα συνθέτουν μια ευέλικτη, διαχρονική συλλογή. Εasy chic outfit που προτείνονται για όλα τα looks, από τα πιο κομψά έως τα πιο casual. Άνετα, ζεστά και με all fashioned απλή πλέξη, εμπλουτίζουν με προσιτή πολυτέλεια την καθημερινότητά μας.