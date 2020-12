Click away: Πως θα κάνουμε τις αγορές μας πλέον στο εκπτωτικό χωριό ΜcArthurGlen

Αυτά τα Χριστούγεννα μπαίνει στην ζωή μας το click away, ο νέος τρόπος με τον οποίον θα κάνουμε τα ψώνια μας με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. To εκπτωτικό χωριό McArthurGlen μας προσκαλεί να δοκιμάσουμε την νέα υπηρεσία click away που συνδυάζει την απομακρυσμένη παραγγελία με την παραλαβή από το κατάστημα. Δεν χάνουμε λεπτό από τις αγορές μας, χαρίζοντας μοναδικά δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά και στον εαυτό μας.

Κάντε τώρα τις Χριστουγεννιάτικες σας αγορές από την άνεση του σπιτιού σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Επισκεφθείτε το mcarthurglenathens.gr για να ανακαλύψετε τα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Πάρτε ιδέες από τους digital catalogues ή ζητήστε να δείτε τα προϊόντα μέσω βιντεοκλήσης

Επικοινωνήστε με τα καταστήματα με τους διαθέσιμους τρόπους: Τηλέφωνο, WhatsApp, Viber, e-mail.

Κλείστε ραντεβού για να παραλάβετε τις αγορές σας από το κατάστημα και δείξτε για την παραλαβή την ηλεκτρονική σας απόδειξη ή το μήνυμα από το κατάστημα που πρέπει να περιλα επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση και το ΑΦΜ καθώς και το χρονικό διάστημα παραλαβής.

Ή επιλέξτε να σας αποσταλούν οι αγορές σπίτι σας, από τα καταστήματα που προσφέρουν ‘Home delivery’ υπηρεσία.

Βρίσκεστε μόνο ένα ‘Click Away’ από τις πιο όμορφες αγορές σε αγαπημένα designer brands, έως 70% πιο φθηνά.

Και μην ξεχνάτε, το κομμωτήριο Icons Hair & Nails είναι ανοιχτό κατόπιν ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το mcarthurglenathens.gr το facebook.com/McArthurGlenAthens και το instagram.com/mcarthurglenathens/.