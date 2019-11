Όλοι έχουμε ανάγκη από λίγο shopping, ειδικά όταν είμαστε πεσμένοι ψυχολογικά ή έχουμε ανάγκη να ξεχαστούμε. Είναι γνωστό (και αποδεδειγμένο μέσα από έρευνες) ότι τα ψώνια λειτουργούν σαν ψυχοθεραπεία για τη διάθεσή μας οπότε γιατί να το αρνηθούμε; Υπάρχουν βέβαια φορές που θέλεις να ψωνίσεις αλλά και να αποφύγεις όλο αυτό τον κόσμο, την ουρά στα δοκιμαστήρια, στα ταμεία, την ταλαιπωρία. Το internet το έλυσε και αυτό το πρόβλημα, γιατί πλέον χάρη στα eshop και τις σελίδες στα social media μπορείς να αποκτήσεις ό,τι θέλεις από τον καναπέ σου, φορώντας φόρμα και παντόφλες -ή έστω να κάνεις την έρευνά σου και να πας αποφασισμένη για το τι θέλεις να ψωνίσεις.

Σε αυτή την έρευνα μπαίνουμε εμείς να βοηθήσουμε! Εμείς βλέπεις, την έρευνά μας την κάνουμε κάθε εβδομάδα -μη σου πω κάθε μέρα- και ανακαλύπτουμε πολύ ωραία πραγματάκια που θα ήταν κρίμα να μην τα μοιραστούμε μαζί σας. Να όσα διαλέξαμε και προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα.

Μη τυχόν και σχολιάσεις «καλά Νοέμβρη μήνα κοιτάτε γυαλιά ηλίου» γιατί ο ήλιος έξω βγάζει μάτι. Όχι επειδή συννέφιασε για ένα 24ωρο να κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Καλοκαίρι κατακαλόκαιρο έχουμε ακόμα στην Ελλάδα και εκτός αυτού να σου θυμίσω ότι τα μάτια σου χρειάζονται προστασία από τον ήλιο όλο το χρόνο και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτά τα Hugo Boss (HUGO 1055/S) cateye μας πέθαναν. Πόσο στιλ πχια;

Αν διάβασες καλά το fashion shows μάθημά σου θα πρόσεξες ότι αυτή τη σεζόν θα γίνει χαμός με τις statement κάλτσες και τα καλσόν. Αποτελούν το πιο must αξεσουάρ του φθινοπώρου και κυκλοφορούν σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Εμείς να εδώ στη BIC, δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε και τα πήραμε όλα. Πουά, με γκλίτερ, με τρουκς, καρό, διχτυωτά, με φιόγκους, πού να στα λέω! Α, παίζει και διαγωνισμός, πάτα #BICauseFashionisYou στο Instagram και θα δεις.

Ξέρουμε ότι το animal print είναι πολύ in fashion αυτή την περίοδο και πολύ χαιρόμαστε γιατί κυκλοφορούν πολύ ωραία παπούτσια, όπως αυτά εδώ από τη νέα Mairiboo for Envie συλλογή της Μαίρης Συνατσάκη. Τακούνι τόσο όσο, σικ χρώμα που ταιριάζει με όλα και ιδιαίτερο print για στιλ που ξεχωρίζει. Έρωτας. Θα τα βρεις στο envieshoes.gr και το buyaboo.gr.

«Έχω αρκετά καλλυντικά, δε θα πάρω άλλα» είπα καμία γυναίκα ποτέ γιατί πολύ απλά there is no such thing as too many makeup products -που λέει κι η γιαγιά μου στο χωριό. Ε τώρα βλέπεις αυτή τη φοβερή παλέτα σκιών Party Favor Moondust Palette της Urban Decay. Θα την αφήσεις; Έχει γκλίτερ! Ο προορισμός της είναι να κάνει τα μάτια σου να λάμπουν και το βλέμμα σου να μαγνητίζει άλλα βλέμματα. Την έχω βάλει ήδη στο καλάθι.

Βρήκαμε ήδη γούρι για το 2020 και μη σου πω ότι θα το πάρουμε από τώρα γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη επιπλέον τύχη όπου και όποτε τη βρούμε. Η Zeus+Δione δημιούργησε αυτό το κομψό κόσμημα εμπνευσμένο από το ιερό νησί της Δήλου και το ψηφιδωτό σύμβολο της εισόδου του σπιτιού των Δελφινιών. Αυτός ο συμβολισμός προστάτευε τους προγόνους μας για πάνω από 1000 χρόνια, οπότε ναι, εδώ είμαστε.

Δεν ξέρω αν μας αρέσει περισσότερο η κοπέλα που τα φοράει ή τα ίδια τα σκουλαρίκια, αλλά όπως και να το κάνεις η νέα συλλογή Creative της Αναστασίας Γλαντζή είναι ερωτεύσιμη. Ξεχωρίσαμε αυτά τα εντυπωσιακά κρεμαστά σκουλαρίκια με ημιπολύτιμους λίθους και ήδη φανταζόμαστε να αποκτούμε λίγη από τη spanish γκλαμουριά της φωτογραφίας. Θα τα βρεις στο www.mylifelikes.gr

Ωραίοι οι φακοί επαφής αλλά και τα γυαλιά οράσεως έχουν τη δική τους γλύκα. Προσθέτουν πόντους στο σοφιστικέ σου στιλ και ξεκουράζουν τα μάτια από την ταλαιπωρία των βάλε-βγάλε φακών. Ξεχωρίσαμε το μεταλλικό σκελετό με τους λεπτούς βραχίονες από την συλλογή της Swarovski για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2019. Κι επειδή η λεπτομέρεια πάντα κάνει τη διαφορά, τσέκαρε τα κρύσταλλα Swarovski ου διακοσμούν το πλαίσιο.

Μια αίσθηση νοσταλγίας χαρακτηρίζει τη συλλογή autumn/winter 2019 του brand Marella και εμάς μας έπιασε μια στεναχώρια που δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας την icon bag του να μας συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, με άνετες casual ή κυριλέ ντύσιμο. Συνδυάζεται εύκολα και είναι τόσο εντυπωσιακή που έχεις στο τσεπάκι το statement look σε κάθε εμφάνιση.