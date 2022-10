Θα γίνω γραφική, αλλά θα το ξαναπώ! Τα αξεσουάρ είναι το άλφα και το ωμέγα για να απογειώσεις το outfit σου και να τραβήξεις όλα τα βλέμματα επάνω σου!

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, τον κόσμο των αξεσουάρ μονοπωλούν τα καλσόν, σε ιδιαίτερα σχέδια και χρώματα που πραγματικά δίνουν μια εντελώς διαφορετική πινελιά στις εμφανίσεις μας και ομολογουμένως είναι talk of the town!

Η Calzedonia ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει τη διαφορά και αυτό φαίνεται κάθε φορά που επιλέγουμε να κυκλοφορήσουμε με κάποιο από τα συναρπαστικά καλσόν της.

Μετά την capsule collection «A wish for you» αφού το brand μίλησε – και έγραψε – για τις επιθυμίες – αλλά και μοιράστηκε τα γυναικεία πάθη με τη συλλογή «Share your Passion», η Calzedonia στοχεύει αυτή τη φορά να αφηγηθεί τα συναισθήματα που νιώθουν οι γυναίκες μέσω της συλλογής «Show your feelings».

Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μιλάμε για την απόλυτη αποθέωση!

Η δύναμη του Sharing επηρεάζει τα συναισθήματα που νιώθουμε, συναισθήματά γραμμένα στο χέρι με κομψά black-on-black γράμματα κάτα μήκος του ποδιού.

Ευτυχία, ανεκπλήρωτα όνειρα, αγάπη, ευγνωμοσύνη και κάποιες φορές… bad mood: στιγμιαία, εντυπωσιακά μηνύματα που τραβούν τα βλέμματα, δημιουργούν άψογα καλσόν που ταιριάζουν με κάθε εμφάνιση. Ότι ακριβώς χρειαζόμασταν για να ανεβάσουμε ένα level παραπάνω τα outfits μας τη φετινή σεζόν.

Πέντε μοντέλα με περίτεχνα σχέδια απεικονίζουν 5 διαφορετικά συναισθήματα και συνοδεύουν τις γυναίκες από μέρα σε μέρα.

Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου;