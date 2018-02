Σήμερα επιλέγουμε φυσικό look για κάθε μας έξοδο!

Το φυσικό look είναι αρκετά παρεξηγημένο, μιας και όταν το ακούμε συνήθως σκεφτόμαστε ένα τελείως απεριποίητο στυλ. Στην πραγματικότητα, το φυσικό look απαιτεί να περιποιηθείς τον εαυτό σου σε βάθος, έτσι ώστε να κάνεις τελείως περιττό το πολύ make up!

Εμείς σήμερα σου προτείνουμε το δικό μας τρόπο να καταφέρεις το πιο όμορφο φυσικό look που έχεις δοκιμάσει ποτέ!

Ξεκίνα με ένα χαλαρωτικό, περιποιητικό μπάνιο

Ένα ζεστό ή χλιαρό ντουζ (ή μπάνιο) θα σε βοηθήσει να ξεκινήσεις τη μέρα σου με ενέργεια και (κυρίως) τέλεια επιδερμίδα και μαλλιά! Πριν μπεις, αφιέρωσε 1’ στην 1 Minute Urban Skin Detox Face Mask της Nivea με λευκό άργιλο και εκχύλισμα μανόλιας, που θα καθαρίσει την επιδερμίδα σου απαλά αλλά σε βάθος, βελτιώνοντας την όψη της και αφήνοντας το τέλειο άρωμά της!

Για τα μαλλιά σου επέλεξε την καινούρια σειρά Hydra Aloe της Garnier Fructis – ή, αν δε προτιμάς την πανάλυφρη ενυδάτωση για κάθε τύπο μαλλιών, μία άλλη από τις super fruits σειρές του brand – που με εκχύλισμα ζαχαροκάλαμου, πράσινου τσαγιού, βιταμίνη Β3, Β6, χυμό μήλου, κιτρικό οξύ και πρωτεΐνη λεμονιού, ταυτόχρονα με το ευεργετικό εκχύλισμα αλόης θα αφήσει τα μαλλιά σου τέλεια ενυδατωμένα χωρίς να τα βαρύνει καθόλου (η σειρά περιέχει σαμπουάν, conditioner και μια εξαιρετική leave-in κρέμα μαλλιών)!

Και αν είναι ώρα να περιποιηθείς τα μαλλιά σου με τη βαθιά θρέψη μιας μάσκας, εμείς δε μπορούμε παρά να σου προτείνουμε την Wonder Mask της Garnier Fructis, μια καινοτόμα (και οικονομική) μάσκα 2 βημάτων σε φακελάκι 1 χρήσης, η οποία θρέφει τα μαλλιά σε βάθος (και διαρκεί ως 4 λουσίματα), τα ξεμπλέκει και δίνει απίστευτη λάμψη. Απλά άπλωσε το βήμα 1 σε βρεγμένα μαλλιά και από πάνω ακριβώς το βήμα 2, περίμενε 3’ και ξέπλυνε με άφθονο νερό!

Για το σώμα σου επέλεξε την πολυτελή φροντίδα της Jurlique Body Care. Με 4 καινούρια shower gels (και τις αντίστοιχες ενυδατικές lotion με άρωμα), σίγουρα θα βρεις κάτι για σένα. Softening Rose, Refreshing Citrus, Calming Lavender, Restoring Lemon και Geranium & Clary Sage είναι οι επιλογές, κάθε μία από τις οποίες προσφέρει αναζωογόνηση και βαθύ καθαρισμό, αφήνοντας την επιδερμίδα καθαρή, λαμπερή και δυνατή, παράλληλα χαρίζοντας απαλότητα, ενέργεια, ηρεμία ή ό,τι άλλο χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα από το αφρόλουτρό σου!

Βγες από το μπάνιο σου και φρόντισε την έτοιμη επιδερμίδα σου

Άπλωσε την αγαπημένη σου ενυδατική lotion (την αντίστοιχη του Body Care αφρόλουτρού σου) και για το πρόσωπο επίλεξε τέλεια ενυδάτωση, αντηλιακή προστασία και άψογη θρέψη της επιδερμίδας με τη Nivea Urban Skin Defence Day Cream! Με ελαφριά σύνθεση με εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και υαλουρονικό οξύ, είναι η τέλεια ισορροπημένη κρέμα ημέρας για κάθε μέρα!

Κλείσε το look σου με το αγαπημένο σου outfit και μερικές τελικές πινελιές

Φόρα τα αγαπημένα σου ρούχα, λίγη BB Cream (αν θεωρείς ότι τη χρειάζεσαι) και σχημάτισε τέλεια, καλοσχηματισμένα φρύδια που θα αναδείξουν το πρόσωπό σου. Εμείς για αυτή τη δουλειά προτείνουμε τα Max Factor Brow Shaper και Brow Contouring Kit που σε 6 απλά βήματα μπορούν να μεταμορφώσουν τελείως την όψη σου:

Διάλεξε την τέλεια απόχρωση για σένα

Βούρτσισε τα φρύδια σου προς τα έξω και πάνω

Άπλωσε το Brow Shaper ώστε να τονίσεις το σχήμα του φρυδιού

Σχημάτισε (αν το χρειάζεσαι) μερικές επιπλέον «τρίχες» με τη λεπτή μύτη του μολυβιού

«Γέμισε» τα φρύδια σου με το Brow Contouring Kit

Φώτισε το βλέμμα με λίγη από την ιριδίζουσα σκιά του kit στο σημείο που πέφτει φυσικά το φως

Με τα καλύτερα tips & tricks μας για περιποίηση και μακιγιάζ μπορείς να βγεις έξω πιο λαμπερή και φυσικά όμορφη από ποτέ!