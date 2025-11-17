Ερευνητές του MIT συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με τη νοτιοκορεάτικη εταιρεία ομορφιάς Amorepacific για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας «ηλεκτρονικού δέρματος», που θα προσφέρει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με τη γήρανση της επιδερμίδας και θα κάνει εξατομικευμένες προτάσεις skincare. Το project αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στη CES 2026 με το όνομα Skinsight.

Το Skinsight, το οποίο ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα ως ένα από τα τιμώμενα προϊόντα στα CES 2026 Innovation Awards, είναι ένα αυτοκόλλητο αισθητήρα με Bluetooth που εφαρμόζει πάνω στο δέρμα και συνεργάζεται με μια mobile εφαρμογή. Παρακολουθεί την ελαστικότητα της επιδερμίδας, την έκθεση στην ακτινοβολία UV, τη θερμοκρασία και τα επίπεδα υγρασίας.

Με βάση τις μετρήσεις, η εφαρμογή, που φυσικά λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, υπολογίζει πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν ή επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος και στη συνέχεια προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα, ώστε ο χρήστης να τα εντάξει στη skincare ρουτίνα του. Το patch έχει σχεδιαστεί ώστε να “αναπνέει” και να είναι ανθεκτικό στον ιδρώτα, έτσι ώστε να μπορεί να παραμένει στη θέση του για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Τέλος, η ομάδα δεν έχει αποκαλύψει ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή την τιμή του Skinsight.