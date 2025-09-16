Slip dress: Το trend που φοράς από το βράδυ μέχρι και το…πρωί!

Ποιος είπε ότι το slip dress προορίζεται μόνο για τον ύπνο; Αυτό το αέρινο και σέξι κομμάτι έχει περάσει εδώ και καιρό από την κατηγορία του νυχτικού και έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο κάθε ενημερωμένης γκαρνταρόμπας. Πλέον, δεν περιμένεις το βράδυ για να το αναδείξεις, αλλά το φοράς από το πρωί (μέχρι και το βράδυ) και δείχνεις απόλυτα in style.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nadiya Lyalko (@nadiyalyalko)

Από την κομψότητα του καλοκαιριού στο φθινοπωρινό layering

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nelifer🧡fashion blog | beauty | travel influencer (@nelifer_nelifer)



Αν και αρχικά θεωρήθηκε ιδανικό για ανάλαφρες καλοκαιρινές εμφανίσεις, το slip dress έχει βρει μια ισχυρή θέση και στις φθινοπωρινές τάσεις. Στα social media, οι influencers το απογειώνουν με δημιουργικούς συνδυασμούς, μετατρέποντάς το στο απόλυτο layering piece της εποχής.

Έτσι μπορείς να δώσεις ένα νέο χαρακτήρα φορώντας το πάνω από τζιν ή κάπρι παντελόνι, ή να το συνδυάσεις με ένα tech jacket για πιο urban αισθητική. Αν θες πιο δυναμικό αποτέλεσμα, πετάς από πάνω ένα δερμάτινο jacket. Για casual διάθεση, sneakers ή μπαλαρίνες είναι η ιδανική επιλογή, χωρίς δεύτερη σκέψη. Με λίγη έμπνευση, το sexy look του slip dress γίνεται εύκολα cool και ανεπιτήδευτο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Margaux Breton (@margauxbtn)

Το μικρό μυστικό για να ξεχωρίσεις

Προφανώς, το slip dress είναι το micro trend που θα απογειώσει τις φθινοπωρινές εμφανίσεις σου. Καλύτερα να επιλέξεις κοντά σχέδια με ασυμμετρίες ή ιδιαίτερες λεπτομέρειες και μη φοβάσαι να το φορέσεις πιο δημιουργικά, ακόμα και μερικώς μέσα στο παντελόνι, αφήνοντας το υπόλοιπο να πέφτει χαλαρά στο πλάι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madina Archakova (@madina_mariposa)



Με λίγα λόγια, μετά το tired look στο μακιγιάζ, το νυχτικό–φόρεμα, aka sleep dress, έχει πάψει να είναι ένα απλό homewear κομμάτι, αλλά η fashion ανατροπή που κάνει το καθημερινό σου στυλ πιο τολμηρό, μοντέρνο και γεμάτο χαρακτήρα.