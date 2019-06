Η αγαπημένη μας σταρ σε αυτή την φωτογράφιση ήταν πιο όμορφη από ποτέ δείχνοντας μας φυσικά όλες τις νέες τάσεις στο μακιγιάζ που θα δούμε τη σεζόν που έρχεται.

Εκφράζοντας απόλυτα την ταυτότητα και την παριζιάνικη αισθητική που εκπροσωπεί η L’Oréal Paris, η πάντα εκθαμβωτική Δούκισσα ανέδειξε με τη λάμψη της τα make up trends της σεζόν. Αντλώντας έμπνευση από τις νέες τάσεις, αλλά και από τα προϊόντα της μάρκας, ο official make up expert της L’Oréal Paris, Παντελής Τουτουντζής δημιούργησε πέντε νέα ξεχωριστά looks.

Τα make up looks αυτά είναι προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και τις ανάγκες της κάθε γυναίκας, καθώς στόχος είναι το μακιγιάζ να συνδέεται με την προσωπικότητά της και να την αναδεικνύει. Από το απλό και φυσικό “no makeup” look, έως το πιο έντονο και σαγηνευτικό smoky eyes look, όλες οι νέες προτάσεις του make up expert εγγυώνται ότι μπορούν να κάνουν την κάθε γυναίκα να λάμψει σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς της, πάντα με την υπογραφή της L’Oreal Paris.