Ξέρεις πως η μόδα δεν μένει ποτέ κλεισμένη στις πασαρέλες· αναπνέει στους δρόμους, εμπνέεται από την καθημερινότητα και προσαρμόζεται στους ρυθμούς σου. Η Κοπεγχάγη έχει γίνει ένα από τα πιο hot σημεία του street style, εκεί όπου τα urban outfits συναντούν τη φαντασία. Η Stradivarius φέρνει αυτήν την ενέργεια σε μια capsule συλλογή που σε βάζει κατευθείαν στο vibe της πόλης: από τζάκετ σε σουέντ και δερματίνη μέχρι μακριές δαντελένιες φούστες και ψηλές μπότες, όλα φτιαγμένα για να τα φορέσεις σε βόλτες, ποδήλατο ή απλά για να ζήσεις την ατμόσφαιρα κάθε πρωτεύουσας. Τα αξεσουάρ –τσάντες με charms και μπαλαρίνες με animal print– ολοκληρώνουν το look με χαρακτήρα.

Το comeback της Y2K αισθητικής στο Street style

Και αν νοσταλγείς λίγο τα 2000s, η Bershka σου δίνει το πιο δυνατό throwback με τη νέα συνεργασία της με τη Von Dutch. To brand που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή επιστρέφει με όλα εκείνα τα στοιχεία που κάποτε έκαναν statement: καπέλα trucker, τσάντες bowling, μίνι φούστες και μπλουζάκια με το εμβληματικό λογότυπο. Η capsule συλλογή Bershka x Von Dutch παίζει με boot cut παντελόνια, vintage γραφικά και στάμπες που θυμίζουν patchwork, αλλά πάντα με μια σύγχρονη ματιά. Είναι ο απόλυτος τρόπος να δώσεις στο look σου attitude και να δηλώσεις πως δεν φοβάσαι να ξεχωρίσεις. Άλλωστε, το Y2K δεν είναι μόνο νοσταλγία, είναι και μια διάθεση να ξαναζήσεις την ανεμελιά και την ένταση εκείνης της δεκαετίας.

Athleisure χωρίς κανόνες

Από την άλλη, υπάρχουν κι εκείνες οι μέρες που θες άνεση, αλλά όχι σε βάρος του στιλ. Η νέα πρόταση Bershka Active είναι ακριβώς για σένα: κολάν, τοπ με τιράντες, σετ φούτερ και sneakers που μπορείς να συνδυάσεις όπως θες. Είτε πας για καφέ με τις φίλες είτε στο γυμναστήριο, η συλλογή είναι ευέλικτη, με γήινη παλέτα από μόκα, εκάι και σοκολατί καφέ. Πρόκειται για μια σειρά που αποδεικνύει ότι το athleisure είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της urban μόδας και σου δίνει χώρο να εκφραστείς χωρίς ταμπέλες. Είναι το είδος του ντυσίματος που ακολουθεί τη ροή της μέρας σου και κάνει τη ζωή σου πιο απλή, χωρίς να χάνεις ποτέ πόντους στυλ.

Η μόδα σαν τρόπος έκφρασης

Από την κοσμοπολίτικη Κοπεγχάγη, στο νοσταλγικό revival των 2000s και στο σύγχρονο athleisure, η μόδα γίνεται καθρέφτης της διάθεσής σου. Κάθε συλλογή σου δίνει έμπνευση να παίξεις με το στιλ σου, να βάλεις τη δική σου πινελιά και να δημιουργήσεις looks που μιλούν για σένα. Γιατί τελικά, το street style δεν είναι τάση, είναι ο πιο αυθεντικός τρόπος να δείχνεις στον κόσμο ποια είσαι και τι σε εκφράζει.