Το καλοκαίρι του 2025 απαιτεί αλλαγή στο μαλλί – είτε θες κάτι fresh και low‑maintenance είτε κάτι τολμηρό. Δες ποια Instagram reels κάνουν τον γύρο και πώς μπορείς να τα ζητήσεις στον κομμωτή:
French Bob – η γαλλική κομψότητα σε συσκευασία καλοκαιριού
Είναι το καρέ που “φωνάζει” effortless chic αλλά δεν σε κάνει να λιώνεις στον ήλιο.
Butterfly Cut – layers με attitude (και όχι μόνο για Pinterest)
Αν θες μαλλιά με όγκο, κίνηση και effortless airiness, αυτό είναι το χτένισμα.
Light Butterfly – για όσες δεν θέλουν πολλά layers, αλλά χρειάζονται φρεσκάδα
Χαλαρός butterfly look με πιο “clean vibes”
Side‑part French Bob – για extra oomph
Το κλασικό French bob παίρνει αναβαθμισμένη εκδοχή με έντονες διαχωριστικές και extra volume στη βάση.
