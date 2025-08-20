Το καλοκαίρι του 2025 απαιτεί αλλαγή στο μαλλί – είτε θες κάτι fresh και low‑maintenance είτε κάτι τολμηρό. Δες ποια Instagram reels κάνουν τον γύρο και πώς μπορείς να τα ζητήσεις στον κομμωτή:

French Bob – η γαλλική κομψότητα σε συσκευασία καλοκαιριού

Maddness Hair Design (@maddnesshairdesign)



Είναι το καρέ που “φωνάζει” effortless chic αλλά δεν σε κάνει να λιώνεις στον ήλιο.

Butterfly Cut – layers με attitude (και όχι μόνο για Pinterest)

Gilad | Hair Video Education (@myguiltycrown)



Αν θες μαλλιά με όγκο, κίνηση και effortless airiness, αυτό είναι το χτένισμα.

Light Butterfly – για όσες δεν θέλουν πολλά layers, αλλά χρειάζονται φρεσκάδα

Werner Boutique (@werner_boutique)



Χαλαρός butterfly look με πιο “clean vibes”

Side‑part French Bob – για extra oomph

ARC Scissors (@arcscissors)



Το κλασικό French bob παίρνει αναβαθμισμένη εκδοχή με έντονες διαχωριστικές και extra volume στη βάση.