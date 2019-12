Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Τα μεταλλιζέ ενδύματα, θρυλικά της δεκαετίας του ’60, επιστρέφουν πλήρως ανανεωμένα στην κολεξιόν της Bershka.

Είτε τα έχεις δει σε ταινίες, είτε στη ντουλάπα της μαμάς σου, τώρα είναι η στιγμή να τα τολμήσεις στο δικό σου look. Go bold or go home με απόλυτα μεταλλικό look ή δώσε απλά μία ιδιαίτερη πινελιά στις εμφανίσεις σου με μεταλλιζέ αξεσουάρ όπως τσάντες, ζώνες ή ακόμα και υποδήματα.

Θα βρεις ακόμη φουσκωτά τζάκετ, μίντι φούστες, στενά παντελόνια, κορμάκια… δεν έχεις καμία δικαιολογία πια για να μην είσαι το πιο cool κορίτσι στις επόμενες γιορτές.