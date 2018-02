Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, οι fashion bloggers τόσο του εξωτερικού όσο και της χώρας μας κατέχουν πρωταγωστιτικό ρόλο όσον αφορά την καθημερινή έμπνευση για το δικό μας ντύσιμο. Φροντίζουν μέσω του blog τους και ακόμα περισσότερο μέσω των social media να ανεβάζουν φωτογραφίες με διαφορετικά look και λεπτομέρειες έτσι ώστε το κοινό τους να μην βαριέται και να εμπνέεται όλο και πιο πολύ.

Και επειδή ξέρουμε πόσο τις αγαπάτε, τι θα λέγατε να μάθετε 7 σημαντικά λάθη που ΔΕΝ κάνουν ποτέ οι fashion blogger όσον αφορά στο στιλ και στο ντύσιμο τους; Για να δούμε λοιπόν τα λάθη :

– Να φοβούνται να πειραματίζονται :

Στις fashion blogger αρέσει να πειραματίζονται γενικά με τη μόδα και γι’ αυτό άλλωστε ξεχωρίζουν. Χωρίς φόβο συνδυάζουν διαφορετικά trend μεταξύ τους και φορούν outfit που εμείς ποτέ δεν θα φανταζόμασταν.

– Να δείχνουν ατημέλητες ακόμα και όταν βρίσκονται έξω για δουλειές :

Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν από το σπίτι και να μη είναι κατάλληλα ντυμένες ώστε να απαθανατίσουν κάθε τους στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι το smartphone είναι η προέκταση του χεριού και άσε που μπορεί να συναντήσουν κάποιο γνωστό τους ή fan τυχαία στον δρόμο.

– Να φεύγουν από το σπίτι χωρίς περιποιημένο πεντικιούρ :

Λόγω των event αλλά και των αγορών που κάνουν πολύ συχνά, το πεντικιούρ τους είναι πάντα στην εντέλεια. Επίσης πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξουν και να δοκιμάσουν πολλά παπούτσια, άρα προσέχουν για να έχουν…

– Να το παρακάνουν με τα αξεσουάρ και τα κοσμήματα ενώ φορούν ένα ιδιαίτερο outfit :

Γνωρίζουν καλά ότι ένα ντύσιμο που είναι ιδιαίτερο και statement από μόνο του οποιαδήποτε άλλη στιλιστική παρέμβαση είτε από αξεσουάρ είτε από κοσμήματα δεν είναι αναγκαία. Less is more κορίτσια…

– Να συνδυάζουν χρωματικά την τσάντα σε σχέση με το εκάστοτε look :

Αυτή την »συνήθεια» και άποψη που επικρατούσε παλιότερα, οι blogger ξέρουν ότι δεν ισχύει. Αφήνουν την φαντασία τους ελεύθερη χωρίς κανόνες και πρέπει…

– Να φορούν παπούτσια που φαίνονται »φθηνά» :

Και όταν λέμε φθηνά δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση ότι η αξία τους η χρηματική είναι μικρή. Το θέμα είναι τα παπούτσια να φαίνονται εντυπωσιακά και ποιοτικά. Μην ξεχνάτε ότι ένα »κακό»παπούτσι μπορεί να χαλάσει αισθητικά και το πιο τέλειο outfit.

– Να φορούν παντελόνια που ο καβάλος τους είναι σε loose γραμμή :

Σπάνια θα δείτε blogger να φορούν παντελόνια με χαμηλό καβάλο. Και αυτό γιατί όπως και να συνδυαστεί δεν κολακεύει καμία σιλουέτα και το εκάστοτε στιλιστικό αποτέλεσμα δεν είναι chic.