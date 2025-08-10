Το καλοκαίρι δεν σηκώνει μισές δουλειές – ειδικά όταν μιλάμε για mani-pedi. Τα νύχια σου είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο σύνολο, κι αυτό το ξέρεις καλά. Γι’ αυτό φτιάξαμε τον απόλυτο οδηγό για τα νύχια της σεζόν, με τις πιο φρέσκες τάσεις και τις αποχρώσεις που φωνάζουν sun-kissed glam.

Το νέο French που θα αγαπήσεις

Το κλασικό λευκό tip κάνει στην άκρη και αφήνει χώρο σε pastel λιχουδιές, neon vibes και metallic πινελιές. Το πολύχρωμο French είναι παιχνιδιάρικο, δροσερό και βγάζει τρελή φωτογένεια – αν πας για ένα ιδιαίτερο σχέδιο, προτίμησε nude βάση για να τονιστεί περισσότερο το tip.

Matte vs Glossy: Το αιώνιο δίλημμα

Τώρα το καλοκαίρι, το matte προσθέτει μια δροσερή, almost velvet υφή που λατρεύεται, ειδικά σε αποχρώσεις όπως το μπεζ, το γκρι ή το pale pink. Από την άλλη, το glossy είναι πάντα classic και κάνει κάθε χρώμα να δείχνει πιο έντονο, πιο ζωντανό, πιο… “παραλία τώρα”.

Mini σχέδια, mega αποτέλεσμα

Τα μικρά, “στρατηγικά” σχέδια παραμένουν τάση. Ένα διακριτικό λουλουδάκι, ένα μικρό καρπουζάκι ή ακόμα κι ένα αστέρι, μπορεί να απογειώσει ένα otherwise basic mani. Είναι τέλεια επιλογή για εσένα που θες κάτι παιχνιδιάρικο αλλά όχι φλύαρο.

Το πεντικιούρ παίρνει ρεβάνς

Τα πόδια φέτος τραβούν βλέμματα – και όχι άδικα. Οι top αποχρώσεις παίζουν σε βεραμάν, βερίκοκο, κερασί και hot pink. Και ναι, μπορείς να τολμήσεις και διαφορετικό χρώμα στα νύχια των ποδιών από των χεριών – trust me, δείχνει φρέσκο και fashion forward.

Τέλος, καμία τάση δεν στέκεται καλά σε νύχια που έχουν ταλαιπωρηθεί. Η βάση είναι πάντα η ενυδάτωση και η σωστή περιποίηση – cuticles, λάδια, buffer, και μην ξεχνάς το SPF αν τα νύχια σου είναι εκτεθειμένα στον ήλιο (ναι, κι αυτά καίγονται!).