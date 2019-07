Οι διακοπές ήρθαν (ή έρχονται για πολλούς). Ετοιμάζεις βαλίτσες, κάνεις ταξίδι, φτάνεις στον προορισμό σου, πας στο δωμάτιο, αφήνεις πράγματα, βάζεις μαγιό και έφυγες για παραλία.

Εκεί που ξεκινάς να ετοιμάζεις την τσάντα θαλάσσης σου, σκαλώνεις προσπαθώντας να θυμηθείς τι έπαιρνε πάντα μαζί της η μαμά σου (“κανείς δεν ακούει την καημένη την μανούλα, αχ…”).

Εμείς, λοιπόν, θα σε βοηθήσουμε να τα θυμηθείς όλα. Πάρε χαρτί και γράφε.

1: Πετσέτες

Μεγάλο θέμα. Να πάρεις μία ; Δύο ; Θα φτάσουν μόνο δύο ; Ας το σκεφτούμε λοιπόν. Σίγουρα χρειάζεσαι 1 για να κάτσεις κάπου (εκτός αν είσαι χίπισσα, άρα λογικά θα έχεις μαζί σου κάποια χειροποίητη bamboo biodegradable ψάθα, οπότε πάσο). Θα χρειαστείς σίγουρα άλλη 1, για να σκουπίσεις σώμα και μαλλί. Καλό θα ήταν, όμως, να διαφέρει η πετσέτα σώματος με την πετσέτα μαλλιών, καθώς συνήθως οι πετσέτες γεμίζουν με άμμο και μικρόβια και καλύτερα να μην έρχεσαι σε επαφή με αυτές όταν είσαι βρεγμένη από τη θάλασσα.

Άρα: minimum 2, maximum 3.

2: Νερό και Φαγητό

Είτε πεταχτείς απλά για μία βουτιά, είτε σκοπεύεις να κάτσεις όλη τη μέρα, καλό θα ήταν να έχεις μαζί σου νερό (lifehack: βάλτο στην κατάψυξη από το προηγούμενο βράδυ και θα με θυμηθείς) – γιατί κρίμα είναι να αφυδατωθείς, και το μόνο νερό εν όψει να είναι θαλασσινό. Επίσης, θα ήταν ωραία να έχεις μαζί σου σνακς και φρούτα, καθώς σίγουρα θα πεθάνεις της πείνας ύστερα από την 2η βουτιά.

3: Ενημέρωση (ή και σκότωμα ώρας)

Βιβλία, περιοδικά, tablets, smartphones, sudoku και σταυρόλεξα είναι στανταράκια στην τσάντα σου, αφού ναι μεν είναι τέλειο το μπάνιο και οι βουτιές, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα βαρεθείς και θα θες να ποστάρεις τα πόδια σου με φόντο το κυματάκι, για να ζηλέψουν οι υπόλοιποι στην δουλειά (και όχι μόνο).

4: (Don’t) Let the Sunshine in

Αν δεν θες να λιποθυμήσεις ή να αλλάζεις δέρμα (μιας και θα έχεις καεί), παίρνεις μαζί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ (and I can’t stress this enough) τα εξής:

Γυαλιά Ηλίου

Καπέλο

Αντηλιακό

Όλα τέλεια, είσαι επιτέλους ΈΤΟΙΜΗ να πας να λιώσεις παραλία και την ώρα που πας να κλεισεις την πόρτα πίσω σου σκέφτεσαι: “Για το μαλλί μου τι να κάνω ; Θα θαμπώσει, θα φριζάρει, και έχω ξεπεράσει την φάση με τις τζίβες, δεν μπορώ. Πωωω, τι θα κάνω ΘΕΕ ΜΟΥ;”. Εδώ λοιπόν έρχονται οι εμπειρογνώμονες και ειδικοί στα lifehacks συντάκτες του That’s Life, και σου βρίσκουν την λύση.



