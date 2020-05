Πολλές από εμάς έχουμε συνδυάσει το μακιγιάζ μας με κάποια βασικά προϊόντα: βάζουμε μάσκαρα, τερακότα, fond de teint και κραγιόν και βγαίνουμε έτσι. Βλέπουμε άλλες γυναίκες να είναι βαμμένες πάντα τέλεια χωρίς να δείχνουν ότι έκαναν υπερπροσπάθεια και αναρωτιόμαστε: τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς λάθος;

Ε, λοιπόν, αυτές οι γυναίκες, είναι αυτές που ποτέ δεν ξεχνούν να φορέσουν τα παρακάτω προϊόντα μακιγιάζ που εμείς θεωρούμε περιττά. Όχι μόνο είναι σημαντικά για την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς μας αλλά κάνουν και μεγάλη διαφορά. Ας δούμε ποια είναι και ας μην τα παραλείψουμε ξανά:

Μολύβι Φρυδιών

Λέμε και ξανά λέμε ότι τα φρύδια είναι η «κορνίζα« των ματιών μας. Μπορεί να κάνετε το ωραιότερο μακιγιάζ αλλά εάν τα φρύδια δεν έχουν το σωστό για το πρόσωπό σας σχήμα, τότε πάλι κάτι θα φαίνεται να πηγαίνει λάθος.

Ένα χρήσιμο tip για να βάψετε τα φρύδια σας: σκεφτείτε κάποια celebrity που να σας μοιάζει στο σχήμα του προσώπου ή στο σχήμα των ματιών και αντιγράψτε τα φρύδια της. Συνήθως οι διάσημοι έχουν ολόκληρο επιτελείο από make-up artists και αισθητικούς που θα τους έδωσαν τις κατάλληλες συμβουλές. Προσαρμόστε το στα δικά σας χαρακτηριστικά και voila.

Primer

Το να βάλουμε το foundation μας σε γυμνό δέρμα μπορεί να προκαλέσει εκτός από επιβάρυνση στο δέρμα μας, ακόμη και έξτρα ξηρότητα ή και λιπαρότητα. Το χειρότερο είναι ότι δεν θα μοιάζει ωραίο οπτικά το αποτέλεσμα και μόλις σε λίγες ώρες θα αρχίσουν να σχηματίζονται γραμμές και ανομοιομορφίες στο δέρμα μας. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε primer ώστε να διατηρήσουμε αψεγάδιαστο το μακιγιάζ μας για περισσότερο. Αναλόγως τον τύπο της επιδερμίδας σας, επιλέξτε και το αντίστοιχο primer.

Εάν έχετε λιπαρό και με σημάδια δέρμα, τότε θέλετε ένα mattifying primer που θα κάνει την επιδερμίδα να μοιάζει λεία και ομοιόμορφη. Εάν έχετε μεγάλους πόρους χρησιμοποιήστε ένα pore filling primer. Εάν έχετε ξηρή επιδερμίδα χρησιμοποιήστε ενυδατικό primer, την ενυδατική σας κρέμα ή ακόμη και αντηλιακό.

Setting Spray – Σπρέι φιξαρίσματος

Θα βγαίνατε ποτέ από το σπίτι χωρίς να βάλετε λακ στις υπέροχες μπούκλες που σας πήρε τόση ώρα να φτιάξετε; Όχι, όπως δεν πρέπει να βγαίνετε και χωρίς σπρέι φιξαρίσματος όταν τελειώνετε το μακιγιάζ σας. Το setting spray βοηθάει να «δέσουν» όλα τα προϊόντα μαζί με την πούδρα και να μην κουνηθεί τίποτα από την θέση του για πολλές ώρες.

Πολλοί θεωρούν ότι είναι απλά ένα διαφημιστικό τρικ αλλά πολλές beauty bloggers έχουν κάνει το τεστ να βάλουν μόνο στην μία μεριά του προσώπου τους setting spray και είδαν ότι πραγματικά το μακιγιάζ τους κράτησε περισσότερες ώρες.

Κάντε και μόνες σας το τεστ και θα μείνετε έκπληκτες.

Ρουζ

Τα τελευταία χρόνια να δίνουμε περισσότερη βάση στο contouring ώστε να κάνουμε με την τερακότα μας αυτά τα υπέροχα κοψίματα που δείχνουν πιο καλοσχηματισμένο το πρόσωπό μας.

Όμως, το υπερβολικό bronzer και το ελάχιστο ρουζ δημιουργούν μία όχι και τόσο ωραία αντίθεση που μας μεγαλώνει. Μην ξεχνάτε ποτέ το ρουζ ώστε να δείχνει το πρόσωπο πιο υγιές και γεμάτο. Έτσι, θα είναι πολύ πιο όμορφο το όλο αποτέλεσμα.

Λάμψεις – Highlighter

Όταν είναι να κάνετε μία βραδινή έξοδο και θέλετε αυτήν την έξτρα πινελιά, δεν γίνεται να παραλείψετε το highlighter. Θα σας κάνει αμέσως να δείχνετε πιο λαμπερή και εντυπωσιακή. Η διαφορά που κάνει είναι τεράστια. Προσέξτε μόνο να βάλετε αρκετή πούδρα στο υπόλοιπο πρόσωπο ώστε να μην γυαλίζετε σε άλλα σημεία. Έτσι, δεν θα φαίνεται ότι το highlighter σας είναι απλά αποτέλεσμα… ιδρώτα.

Η Khloe Kardashian είχε δηλώσει πως όταν πηγαίνει γυμναστήριο φοράει μόνο hightlighter ώστε να της δίνει αυτήν την υγιεινή λάμψη που επιδιώκει.

