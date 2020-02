Αθήνα, 2012. Ένα νέο φωτεινό brand γεννιέται. Sun.Set.Go! Όνομα που μυρίζει ήλιο,θάλασσα και ενέργεια. Αυτό ακριβώς ήταν το μοτίβο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε το brand, παρουσιάζοντας την πρώτη του σειρά με γυναικεία μαγιό.

Αργότερα προστέθηκαν εσώρουχα, αθλητικά ρούχα, αξεσουάρ παραλίας και πόλης. Κάθε σεζόν στη συλλογή του Sun.Set.Go! υπάρχει και μια έκπληξη, μια φρέσκια ιδέα, μια προσμονή που δικαιώνεται με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του brand, να μην εφησυχάζει, να πειραματίζεται και να προσφέρει τις πιο ενημερωμένες ιδέες στη σύγχρονη γυναίκα, χρησιμοποιώντας πάντα τα καλύτερα υλικά.

Στη γυναίκα που είναι δημιουργική, ανέμελη, γεμάτη πάθος για τη ζωή. Σε εκείνη που είναι πρόθυμη να αγκαλιάσει καθετί φρέσκο και μοντέρνο, μέσα από το οποίο θα αναδείξει την εμφάνιση και την προσωπικότητά της. Στη γυναίκα που κρύβει ένα κορίτσι μέσα της, το οποίο το μόνο που θέλει τελικά, είναι να ζει ένα ατελείωτο καλοκαίρι. SUN.SET.GO!

Athens, Greece, 2012. A fresh, luminous brand is born. Sun.Set.Go! A brand name synonym to the sun, the sea and the energy. That was the first collection’s main inspiration, which consisted of women’s swimwear.

Later on there were added more items like lingerie, active wear, beach accessories and more. Each season the brand cares to create new surprises and present to each loving fans’ the latest fashion update. Sun.Set.Go!’s goal is to keep experimenting and never give up discovering fresh ideas, using the best materials and turning them into fashionable garments.

All of each designs are dedicated to the modern woman, who is carefree and craves for passion in her everyday life. The woman who is not afraid to mix and match and wants to embrace her uniqueness and highlight her personality. The young girl inside this woman, that seeks for an endless summer feeling. Sun. Set. Go!