Κάθε φορά που αλλάζει η σεζόν, και το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά, έρχεται και η στιγμή που θες να δώσεις μια νέα πνοή στο στυλ σου. Να αφήσεις πίσω την καθημερινή ρουτίνα και να ξεφύγεις από τον θόρυβο, βρίσκοντας ξανά τι σε εκφράζει. Αυτό ακριβώς κάνει η Stradivarius με το νέο της editorial The Usuals: τρεις φίλες, τρία διαφορετικά στυλ, μία ιστορία γεμάτη αυθεντικότητα και μόδα που μιλάει στη γλώσσα σου.

Οι τρεις ηρωίδες του στυλ

Πρώτα από όλα, καθεμία από τις πρωταγωνίστριες εκπροσωπεί κι ένα διαφορετικό fashion alter ego:

Η Fashion Victim , τολμηρή, ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις χωρίς φόβο.

, τολμηρή, ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις χωρίς φόβο. Η Preppy , αψεγάδιαστη και κομψή, με έμφαση στη λεπτομέρεια.

, αψεγάδιαστη και κομψή, με έμφαση στη λεπτομέρεια. Η Boho Chic, που αφήνει τα outfits της να μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια.

Ο φωτογραφικός φακός του Pablo Zamora συλλαμβάνει αυτή τη μοναδική ενέργεια με βρετανικό φόντο, δίνοντας στη μόδα έναν χαρακτήρα πιο ελεύθερο, πιο αληθινό.

Η βρετανική έμπνευση της σεζόν

Επιπλέον, η τελευταία συλλογή της Stradivarius είναι ένα ταξίδι στη βρετανική αισθητική, εκεί που το κλασικό συναντά το νέο. Υφάσματα όπως κοτλέ, πλεκτά και τα αγαπημένα argyle καρό κάνουν δυναμικό comeback. Σακάκια σε πράσινες και καφέ αποχρώσεις, πουλόβερ σε τόνους της ώχρας και wide-leg παντελόνια από συνθετικό δέρμα δίνουν νέα πνοή σε basic κομμάτια.

Και φυσικά, το απόλυτο must-have: η skort φούστα, που επανέρχεται σε σουέτ ύφασμα μετά την viral επιτυχία της. Ένα κομμάτι που σε κάνει να θες να το φορέσεις ξανά και ξανά.

Γιατί θα την αγαπήσεις

Όπως και να έχει, η συλλογή είναι η νέα σου ταυτότητα. Είναι ο τρόπος να εκφράσεις κάθε πτυχή του εαυτού σου, είτε νιώθεις έτοιμη να πειραματιστείς με πιο τολμηρά looks είτε θες να μείνεις πιστή στην κλασική κομψότητα. Κάθε κομμάτι είναι φτιαγμένο για να σε κάνει να αισθάνεσαι άνετη, δυνατή και κυρίως ο εαυτός σου.

Εν ολίγοις, η μόδα Stradivarius αυτή τη σεζόν είναι κάλεσμα για να τολμήσεις, να εκφραστείς, να βάλεις την προσωπικότητά σου μπροστά από τις τάσεις. Γιατί τελικά, οι usuals δεν είναι καθόλου συνηθισμένοι. Είναι εκείνα τα κομμάτια που γράφουν την καθημερινή σου ιστορία, με στυλ που ξεχωρίζει.