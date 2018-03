H νέα καμπάνια #thepowertocreate της Avon και της Giraffes in the Kitchen είναι on για να μας ξεναγήσει στον κόσμο των χρωμάτων του κραγιόν Epic της σειράς μακιγιάζ Mark. και να συναντήσει millennials και νέες γυναίκες για να εμπνεύσει τις συνήθειες και την επικοινωνία τους.

Οι «Epic» προτάσεις της Avon γίνονται φίλτρο στο Snapchat για να χρωματίζουμε τις στιγμές που μοιραζόμαστε με τους φίλους μας, αλλά και τη μουσική που μας συνοδεύει μέσω του Spotify που δημιουργεί τη λίστα με τα πιο «χρωματιστά» τραγούδια, όπου κάθε τίτλος τραγουδιού ταυτίζεται με μια απόχρωση του νέου κραγιόν Epic.

Στο ψηφιακό αποτύπωμα της καμπάνιας δίνουν μορφή 12 φρέσκιες κοπέλες, αφήνοντας το δικό τους σημάδι μέσα από 12 trendy και 12 classic αποχρώσεις του νέου κραγιόν Epic της σειράς μακιγιάζ Mark. Το Facebook και το Instagram της Avon «χρωματίζονται» κάθε μέρα από το χαμόγελο, τις σκέψεις και φυσικά την επιλογή κάθε κοπέλας, η οποία μοιράζεται #thepowertocreate και στα δικά της social media. Μπορείτε να παρακολουθείτε ΕΔΩ όλα τα όμορφα, δημιουργικά, επικά χαμόγελα και χρώματα της καμπάνιας #thepowertocreate

Κάθε νέα μέρα αποτελεί και μια νέα πρόταση στο στυλ και τη διάθεση, με μια διαφορετική απόχρωση να δίνει τόνο και attitude στον digital κόσμο μας και όχι μόνο!

Το #thepowertocreate δεν περιορίζεται μόνο στην ψηφιακή πραγματικότητά μας, αλλά απλώνεται και χρωματίζει τις στιγμές μας μέσω print στα σημεία που συχνάζουμε και ζωντανεύει μέσω outdoor τους δρόμους της πόλης που ζούμε και κυκλοφορούμε, εκεί που συμβαίνουν οι πιο ωραίες ιστορίες: Οι δικές μας ιστορίες, που τώρα παίρνουν χρώμα και ένταση, αποκτώντας… επικό χαρακτήρα!

Η καμπάνια #thepowertocreate «μιλάει» σε όλα εκείνα τα κορίτσια που θέλουν να σκορπούν γύρω τους μόνο χαρά, χαμόγελα και χρώματα.

Αν είστε ένα από αυτά, ετοιμαστείτε για… επικές στιγμές!