Οι νέες τάσεις στα μαλλιά επικεντρώνονται σε ζεστές, πλούσιες αλλά και έντονες αποχρώσεις, που μπορούν να δημιουργήσουν statement εμφανίσεις. Το φυσικό αποτέλεσμα στα μαλλιά, εμπνευσμένο από την τάση «Μake up No Make up» και την ήσυχη πολυτέλεια, αποτελεί μια διαχρονική τάση που θα συνεχίζουμε να βλέπουμε στον κόσμο της ομορφιάς, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα κάθε γυναίκας και να αναβαθμίσει το στυλ της.

Τα κομμωτήρια ΤΕΟ BEAUTY CONSULTANTS, με κυρίαρχη επιρροή την διαχρονική θηλυκότητα και κομψότητα της Charlize Theron, δημιουργούν τις νέες τάσεις στο κούρεμα, στο χρώμα και στο styling των μαλλιών. Η νέα «Theronian» Ηair Collection SS24, με έμπνευση την ίδια τη γυναίκα, δίνει μια νέα σύγχρονη οπτική που ολοκληρώνει κάθε look. «H απλότητα είναι η νέα πολυτέλεια.

Η αλλαγή προσέγγισης στο κούρεμα, με ιδιαίτερη κίνηση στα μαλλιά αλλά και η αρμονία μεταξύ τόνων και αποχρώσεων, είναι αυτό που αποτυπώσαμε σε κάθε στυλ», δηλώνει ο Γιώργος Σφακιανάκης, κορυφαίος Hair Stylist και ο δημιουργός των ΤΕΟ BEAUTY CONSULTANTS και ΤΕΟ AVEDA.

«Με κοινό μας παράγοντα την απλότητα, η νέα αντίληψη στο χρώμα αντλεί την έμπνευσή της από γήινες αποχρώσεις επιμελώς ισορροπημένες σε φυσικούς τόνους. Η απόλυτη αρμονία μεταξύ τόνων και αποχρώσεων, είναι αυτό που χαρακτηρίζει κάθε νέα μας πρόταση», συμπληρώνει ο Xάρης Τσιβελεκίδης, Creative Director των κομμωτηρίων ΤΕΟ BEAUTY CONSULTANTS.

Τheronian Urban Nude

Zεστό, εκλεπτυσμένο και απόλυτα θηλυκό, το σύγχρονο κοντό Urban Nude, ενισχύει τον δυναμισμό κάθε γυναίκας. Με έμπνευση τις γήινες αποχρώσεις επιμελώς ισορροπημένες σε φυσικούς τόνους, η νέα πρόταση δημιουργήθηκε σε απόλυτη αρμονία με ζεστούς τόνους καραμέλας και κεχριμπαριού. Το τελικό αποτέλεσμα πλαισιώνει ιδανικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποπνέοντας μια νεανική φρεσκάδα.

Theronian Powdered Peach

To κομψό και απλό long bob με έντονους copper peach τόνους εμπνευσμένους από το «Color of the Year 2024 – Pantone Peach Fuzz», που συνθέτουν μια βελούδινη απόχρωση, δίνει ένα πολυδιάστατο, ζωηρό και τολμηρό αποτέλεσμα. Η επιλογή του styling τω μαλλιών προσαρμόζεται ανάλογα με την διάθεση, και παρουσιάζεται είτε σε πιο αέρινη μορφή με χαλαρές μπούκλες είτε σε ίσια γραμμή με ανάλαφρους κυματισμούς.

Theronian Vanilla Blonde

Το καρέ κούρεμα παραμένει το κυρίαρχο hair trend και αυτή τη σεζόν, κάνοντας ακόμα και τις πιο hot celebrities να υποκύπτουν. Η καλλιτεχνική ομάδα των ΤΕΟ BEAUTY CONSULTANTS, ανέδειξε μέσα από ένα μείγμα ζεστών και ψυχρών αντανακλάσεων βανίλιας, το διαχρονικό και ελεύθερο short bob με διαβαθμίσεις φιλαρίσματος. Οι ξανθές αποχρώσεις και οι διαυγείς τόνοι που αποπνέουν κομψότητα σε συνδυασμό με ιριδισμούς του χρυσού, μετατρέπουν το Vanilla Blonde σε ένα πολυδιάστατο χρώμα.

Τα κομμωτήρια ΤΕΟ BEAUTY CONSULTANTS, με μια επιτυχημένη πορεία 50 χρόνων στον χώρο της ομορφιάς και της μόδας και συνεχή αναζήτηση νέων τεχνικών και τάσεων στο χρώμα και στο hairstyling, δεν σταματούν να υπηρετούν με συνέπεια την κομμωτική τέχνη, με σκοπό να αναδεικνύουν την γυναικεία ομορφιά. Η νέα «Theronian» Hair Collection SS24 με το εκλεπτυσμένο styling της Ναταλίας Μπαλτά, απαθανατίστηκε από τον φακό και την καλλιτεχνική ματιά της Ρούλας Ρέβη.