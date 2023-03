Δεν σταματά να μας ξαφνιάζει και πάντα επιστρέφει με κάτι νέο, ακόμα πιο χαρούμενο, ακόμα πιο παιχνιδιάρικο και ακόμα πιο φωτεινό με χρώματα ουράνιου τόξου και απαλές παστέλ αποχρώσεις!

Η νέα συλλεκτική συλλογή της CATRICE My Little Pony δημιουργεί το τέλειο φινίρισμα για μια φρέσκια και παιχνιδιάρικη εμφάνιση. Σε συνεργασία με τον πάροχο παιχνιδιών και ψυχαγωγίας Hasbro, η CATRICE αναβιώνει τις παιδικές αναμνήσεις επαναφέροντας στη ζωή τους μικρούς τετράποδους φίλους μας σε εξαιρετικά χαριτωμένα προϊόντα ομορφιάς. Το My Little Pony κερδίζει συνεχώς από το 1983 θαυμαστές όλων των ηλικιών, ταξιδεύοντάς τους σε έναν μαγευτικό κόσμο γεμάτο περιπέτειες. Όλα ξεκίνησαν πριν από 40 χρόνια με μερικούς από τους πιο αγαπημένους τετράποδους φίλους, τους οποίους μπορούσες να συλλέξεις και ύστερα να παίξεις για ώρες. Από τότε έχουν δημιουργηθεί πολυάριθμες σειρές και ταινίες με πολλούς νέους φίλους που περνούν μαζί τόσο τις εύκολες όσο και τις πιο δύσκολες στιγμές. Εμπνευσμένη από τον πολύχρωμο κόσμο των μικρών πόνυ, η συλλεκτική αυτή συλλογή με σήμα κατατεθέν το ουράνιο τόξο, γιορτάζει τη φιλία σε όλες τις πτυχές της. Αποκορύφωμα της συλλογής είναι η παλέτα σκιών για τα μάτια με 12 απόλυτα ταιριαστές αποχρώσεις και διαφορετικά εφέ. Βέβαια τόσο το highlighter όσο και το Lip & Cheek Activator και τα 4 υπέροχα, παστέλ βερνίκια νυχιών είναι σίγουρο ότι θα κάνουν τις καρδιές όλων των φαν της ομορφιάς, αλλά και του My Little Pony να χτυπήσουν λίγο πιο δυνατά.

Μπορείς να φτιάξεις ένα απίστευτα φρέσκο, χαρούμενο και ανοιξιάτικο μακιγιάζ τόσο εύκολα και απλά με τα προϊόντα που μας φτιάχνουν την διάθεση και μόνο που τα βλέπουμε!

MY LITTLE PONY EYESHADOW PALETTE

Διακοσμημένη με το χαριτωμένο πόνυ «Πήγασος», η παλέτα σκιών για τα μάτια My Little Pony της CATRICE σε κάνει να τη λατρέψεις και μόνο που θα τη δεις. Η ματ επιφάνεια της συσκευασίας θυμίζει το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα μικρά πόνυ της θρυλικής σειράς παιχνιδιών. Στο εσωτερικό της παλέτας υπάρχουν 12 τέλεια ευθυγραμμισμένα χρώματα σε κομψές παστέλ και έντονες, ζωηρές αποχρώσεις με διαφορετικά εφέ. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ποικιλία από μοναδικά στιλ μακιγιάζ ματιών με ματ ή αστραφτερά φινιρίσματα. Η παλέτα σκιών για τα μάτια περιέχει κι έναν ενσωματωμένο καθρέφτη – για να φρεσκάρετε το μακιγιάζ σας όπου κι αν είστε.

MY LITTLE PONY NAIL LACQUER

Αυτά τα βερνίκια νυχιών σε τέσσερις μαγευτικές παστέλ αποχρώσεις είναι το κερασάκι στην τούρτα για το τέλειο My Little Pony Look! Πράσινο της μέντας, μπλε του ουρανού, ανοιχτό ροδακινί και ροζ – κάθε απόχρωση από το CATRICE My Little Pony Nail Lacquer έρχεται με το δικό της σχέδιο στο καπάκι, με χαρακτήρες όπως ο Μονόκερος, η Γη και ο Πήγασος. Ιδανικά για συλλογή – για όσους δεν μπορούν με τίποτα να καταλήξουν ποιο από τα 4 προτιμούν.

MY LITTLE PONY HIGHLIGHTER

Η μεγαλύτερη ευτυχία στον κόσμο κρύβεται στην πλάτη ενός πόνυ: Το πόνυ «Πήγασος» στη συσκευασία του highlighter καλωσορίζει όλους τους φαν του My Little Pony, αλλά και τους λάτρεις του μακιγιάζ. Στο εσωτερικό, το απαλό και αστραφτερό ροζ My Little Pony Highlighter της CATRICE μάς μαγεύει, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα εξαιρετικά χαριτωμένο φινίρισμα. Τα σχήματα του highlighter θυμίζουν άγρια χαίτη σε τρισδιάστατη μορφή και η υφή του είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Μερικές πινελιές αρκούν για να προσφέρουν στην επιδερμίδα σας μια υπέροχη λάμψη, ενώ η θαμπή ροζ απόχρωση κολακεύει όλους τους τύπους δέρματος. Ο ενσωματωμένος καθρέφτης διασφαλίζει γρήγορα αλλά αποτελεσματικά φρεσκαρίσματα εν κινήσει.