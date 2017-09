Και εκεί που λες τι δώρο θα πρέπει να της πάρεις και σπας το κεφάλι σου ήρθε αυτός ο μίνι οδηγός για να σώσει την κατάσταση. Φυσικά ξέρεις πως αν την ρωτήσεις θα σου απαντήσει: «δεν έχω πρόβλημα μωρό μου ότι θέλεις εσύ» και κάπου εδώ δημιουργούνται τα προβλήματα.

Κόσμημα

Όπως ξέρεις “Diamonds are forever”! Δροσερές ασημί, θερμές χρυσές και vintage ροζ μεταλλικές αποχρώσεις, πρωταγωνιστούν στα σχέδια της νέας συλλογής και δημιουργούν απροσδόκητους, trendy συνδυασμούς για κάθε στιλ και περίσταση. Κομψά κοσμήματα από μασίφ ασήμι, χρυσό 14Κ και το μοναδικό μείγμα μετάλλων PANDORA Rose διακοσμούνται με cut–out καρδιές στη νέα σειρά «Hearts of PANDORA”, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα στα looks της σεζόν.

Κόκκινο κραγιόν

Έλα παραδέξου το την λατρεύεις λίγο περισσότερο όταν την βλέπεις με αυτό το κόκκινο κραγιόν που κάνει τα χείλη της τόσο σαρκώδη. Η L’Οreal έβγαλε για ακόμα μια φορά το πιο υπέροχο έντονο κόκκινο κραγιόν που θα την εντυπωσιάσει. Έντονο, βαθύ και σέξι αρκεί για να μαγνητίσει τα βλέμματα. Συνδύασε το με μια υπέροχη μάσκαρα Paradise Extatic για ακαταμάχητο βλέμμα.

Βιβλίο

Τι θα έλεγες για ένα βιβλίο που θα έχει σαν θέμα την αγάπη και τους εραστές; Η Έλινορ ζει σ’ ένα μικρό χωριό στη νότια Σουηδία. Η ίδια γράφει στο προφίλ της σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών: Είμαι τριάντα έξι ετών και ψάχνω για έναν τρυφερό, αλλά όχι και πολύ τρυφερό άντρα. Αλλά οι άντρες που συναντάει δεν είναι αυτό που ήλπιζε. Και ο έρωτας εξακολουθεί να είναι μακρινό όνειρο.

Ο Μαξ ονειρεύεται μια πολύγλωσση ερωμένη, μια γυναίκα που θα τον καταλαβαίνει σε όποια γλώσσα κι αν μιλήσει. Η αναζήτησή του τον φέρνει στην Ιταλία, όπου γνωρίζει μια μαρκησία στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης.Εκεί βρίσκεται και η Λουκρητία, μάρτυρας του έσχατου ξεπεσμού της γιαγιάς της σ’ ένα ερημωμένο παλάτσο, αντιμέτωπη με τη σκιά του κόσμου όπου είχε μεγαλώσει.

Ένα χειρόγραφο μπαίνει και βγαίνει από τη ζωή τους, φέρνοντάς τους κοντά, προκαλώντας αισθήματα αγάπης και μίσους, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια πάνω τους.

Εσώρουχα

Τα εσώρουχα σαν δώρο είναι ότι πιο όμορφο μπορείς να χαρίσεις σε μια γυναίκα. Άλλωστε θα είναι δώρο… για τα μάτια σου μόνο! Δαντέλα ή σατέν; Κορμάκι ή μπραζίλιαν; Ότι και αν διαλέξεις ένα είναι σίγουρο πως το δώρο σου, δεν θα την αφήσει αδιάφορη. Να θυμάσαι πως το βελούδο κυριαρχεί φέτος στα σουτιέν με multi-straps πλάτες και cups με νέα σχέδια. Στόχευσε στο μέγιστο αισθησιασμό εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τέλεια εφαρμογή όπως άλλωστε υποστηρίζει και η Women’Secret.