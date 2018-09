Κάθε χρόνο οι πασαρέλες γεμίζουν ιδιαίτερα και εντυπωσιακά κομμάτια που κερδίζουν εντυπώσεις και βλέμματα. Εμείς ξεχωρίσαμε τα καλύτερα και σας τα παρουσιάζουμε. Τι είδαμε λοιπόν και μας άρεσαν; Ποιες είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν τη νέα σεζόν;

Tommy Hilfiger

Το λανσάρισμα της πρώτης συλλογής TommyXLewis για το φθινόπωρο 2018 γιόρτασε η εταιρεία στη Νέα Υόρκη. Σχεδιασμένη από τον iconic Αμερικανό σχεδιαστή Tommy Hilfiger και τον Βρετανό οδηγό αγώνων ταχύτητας, τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της FIA Formula One και παγκόσμιο brand ambassador των ανδρικών συλλογών TOMMY HILFIGER, Lewis Hamilton, η συλλογή αγκαλιάζει τις sportswear ρίζες του brand και επαναπροσδιορίζει τα iconic American styles, με το προσωπικό twist του Hamilton σε κάθε σχέδιο εμπνευσμένο από τη luxury street style γκαρνταρόμπα του και τον τυχερό του αριθμό το 44. Στο event έπαιξε ο DJ Vashtie Kola και έγινε μία ιδιαίτερη μουσική παράσταση από τον Travis Scott. Το event φιλοξενήθηκε από τους Tommy Hilfiger και Lewis Hamilton και οι καλεσμένοι που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση μεταξύ άλλων ήταν οι εξής: Nicki Minaj, Hailey Baldwin, Winnie Harlow, Gigi Hadid, Christian ‘King’ Combs και Mabel McVey.

Falconeri

Τι περιμένεις από ένα ταξίδι; Πώς το ζήσεις; Πότε αρχίζει αυτό να γίνεται πραγματικότητα και να παίρνει ζωή; Όταν εκείνο τελειώνει το αναπολείς ζώντας το ξανά; Στις 12 Σεπτεμβρίου το Auditorium του Ομίλου Calzedonia ήταν αφιερωμένο στο Fashion Show του Brand Falconeri κι έτσι μεταμορφώθηκε σε ένα πραγματικό αεροδρόμιο.Ta Check-in και τα video walls μετέφεραν στους καλεσμένους την ατμόσφαιρα της αναμονής που προκαλεί η αναχώρηση. Το θέμα του catwalk ήθελε τα μοντέλα να κάνουν πασαρέλα δίπλα στον κυλιόμενο διάδρομο των αποσκευών, βαλίτσες, trolleys και καθίσματα αναμονής μας έβαλαν στο mood της επιβίβασης. Ταξιδέψαμε μέσα από τη νέα χρωματική παλέτα του brand για το Φθινόπωρο/Χειμώνα, τα σχέδια και τα νήματά του – δουλεμένα με δημιουργικότητα και παράδοση, βασισμένα στο DNA του Falconeri. Μιλάνο, Ρώμη, Μόσχα, Αθήνα, Βιέννη ήταν μερικοί μόνο από τους προορισμούς στους οποίους έχει παρουσία το brand, ανάμεσά τους και η Λισαβόνα που αποτελεί και πρόσφατη άφιξη. Στο κοινό υπήρχαν αρκετοί celebrities, influencers, bloggers και δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.

Intimissimi

Μετά από 4 χρόνια λαμπερών διοργανώσεων στην Arena di Verona, όπου φλέρταρε το glam με τη μουσική, το brand επέστρεψε στην πασαρέλα για ένα μοναδικό show. Ένα μαγικό δάσος ήταν το ιδανικό σκηνικό για ένα σύγχρονο παραμύθι. Ένα παραμύθι που γοητεύει και αποπλανά με τη δυναμική θηλυκότητά του. Οι καλεσμένοι αισθάνθηκαν την παραμυθένια ατμόσφαιρα με το που έφταναν στον χώρο του show. Ένας μυστικός κήπος, ένας αρχαίος γυάλινος πύργος ενώ τ’ αφτιά τους χάιδευε το τραγούδι του κοκκινολαίμη και ο ήχος που κάνουν τα φτερά της πεταλούδας. Εδώ είναι που η φύση έχει το πάνω χέρι. Η φύση που είναι απόλυτα θηλυκή. The Enchanted Forest, ο τίτλος του show μας προϊδέασε για την ιστορία που παρακολουθήσαμε. Υπέροχοι πολυέλαιοι φώτιζαν θεαματικά την εντυπωσιακή πασαρέλα. Ένα supernatural τοπίο όπου τα αιθέρια μοντέλα της Intimissimi, Θεές, Νεράιδες και Femme Fatales, Νύμφες του δάσους έκλεψαν τις εντυπώσεις με το σύγχρονο στυλ και την υπερθηλυκότητά τους. Λαμπερές αλλά και με σκοτεινή γοητεία, ντυμένες με lingerie και underwear, πιτζάμες και κιμονό καθώς και εκπληκτικά σουτιέν και boy shorts, embellished body και μπούστα, με tatoo-like κεντήματα ή western style λεπτομέρειες. Ένα θηλυκό look με τη σοφιστικέ γοητεία που εκπέμπουν τα bralettes και σλιπ από μετάξι και δαντέλα, συνδυασμένα με λεπτομέρειες από κρύσταλλα ή see through τούλι. Ιδιαίτερες υφές κυματιστού βελούδου, δαντέλα, μακραμέ, παγιέτες ή ελαφρύ μεταξωτό bondage effect. Το show άνοιξε η Irina Shayk της οποίας η συναρπαστική γοητεία έχει συνδεθεί χρόνια με το brand στο οποίο άλλωστε σήμερα είναι πρέσβειρα σε διεθνές επίπεδο.