Αχ, πόσες φορές κοιτάς στον καθρέπτη για να τσεκάρεις ότι το κραγιόν βρίσκεται στη θέση του; Άλλες τόσες φορές ξέρω ότι τσεκάρεις και τα δόντια σου για να είσαι σίγουρη ότι έχεις αστραφτερό χαμόγελο χωρίς αντιαισθητικά κόκκινα σημάδια; Ε λοιπόν σου ετοίμασα μια λίστα με 5 tips για να παραμείνει το κραγιόν σου περισσότερη ώρα πάνω στα χείλη σου κάνοντας τα για φίλημα!

Μη ξεχνάς το scrub για τα χείλη το οποίο μπορεί να αφαιρέσει τα αντιαισθητικά πετσάκια. Για άμεσα αποτελέσματα μπορείς να χρησιμοποιήσεις λίγη μαύρη ζάχαρη και λάδι. Το περίγραμμα των χειλιών δεν είναι απαραίτητο, άλλωστε και οι περισσότεροι make up artists ενημερώνουν ότι πλέον το κραγιόν δεν φεύγει, έτσι δεν χρειάζεται να φορτώσεις το νεσεσέρ σου με περιττά καλλυντικά. Η προσεκτική εφαρμογή μπορεί να έχει άψογα αποτέλεσμα αλλά αν θέλεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα δάχτυλα σου για ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα Ξεκίνα από τη μέση και εστίασε προς τις άκρες άλλωστε στη μέση είναι περισσότερη η περιοχή που θα καλύψεις άρα πιο εύκολο. Χρησιμοποίησε ένα μαντηλάκι για να αφαιρέσεις το περιττό χρώμα έτσι τα χείλη σου θα παραμείνουν υπέροχα.

Το ROUGE PUR COUTURE THE SLIM, η πρώτη σειρά προϊόντων για τα χείλη από τον Διευθυντή Ομορφιάς της YSL Beauté, Tom Pecheux, ντύνει τα χείλη με couture δερμάτινο ματ αποτέλεσμα που είναι εξαιρετικά άνετο και ευκολοφόρετο. Το 2018, ας ρίψουμε όλα τα όρια με ένα νέο, πρωτοποριακό ματ που τολμά να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Είσαι έτοιμη να ζήσεις στα άκρα (#walktheline);

Συμβατικότητα και επανάσταση, couture και casual. Ποια είναι τα όριά σου; Σχεδιασμένο για τη γυναίκα που θέλει να χαράζει το δικό της δρόμο, το RPC THE SLIM είναι το προϊόν που γίνεται ένα με τα χείλη.

Εμπνευσμένο από το έντονο χρώμα και την ελαστικότητα του δέρματος, το RPC THE SLIM τονίζει άμεσα τα χείλη, προσφέροντας πλήρη κάλυψη και πολύ έντονο ματ αποτέλεσμα με μία μόνο κίνηση. Η απαλή σύνθεση τοποθετείτε σαν κρέμα και αγκαλιάζει τις καμπύλες των χειλιών, όπως το αγαπημένο σου τζιν. Έχει τόσο ανάλαφρη και ελαστική υφή, που ξεχνάς ότι το φοράς.



Το RPC THE SLIM επαναπροσδιορίζει το κραγιόν όπως το ήξερες μέχρι σήμερα, υιοθετώντας ένα πολύ λεπτό, τετραγωνισμένο σχήμα που εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια στην εφαρμογή, για να τονίζεις τις καμπύλες των χειλιών. Κλασικό και couture αλλά, ταυτόχρονα, αβίαστα cool. Το μεταλλικό χρυσό τονίζει το μοντέρνο ματ μαύρο χρώμα της ξεχωριστής συσκευασίας του RPC THE SLIM.