Η Τζένα Ορτέγκα, με τα ελαφρώς μουντζουρωμένα μάτια, τις σκιές που αφήνουν ίχνος κάτω από τα βλέφαρα και τα χείλη σε μωβ τόνους, έχει γίνει το πρόσωπο πίσω από το “Tired Girl” look — τη νέα τάση που κάνει την αϋπνία να μοιάζει με στιλιστική επιλογή. Αντί να καλύπτει την κούραση, όπως συνηθίζει το μακιγιάζ, η Gen Z επιλέγει να την αναδείξει.

Από τη Wednesday στο TikTok

Ξεκινώντας από τον ρόλο της Wednesday Addams του Τιμ Μπάρτον και συνεχίζοντας με πρόσωπα όπως η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, η Έμα Τσάμπερλεϊν και η Γκαμπριέτ, η τάση έχει γίνει εμμονή στο TikTok, με βίντεο που μετρούν εκατοντάδες χιλιάδες views.

Η αισθητική του “Tired Girl” συνδυάζει το ατημέλητο με μια δόση μυστήριου. Ο make-up artist Kim Brown το περιγράφει ως “γιορτή της αυθεντικότητας, σκληρό και cool”. Δεν είναι goth ούτε grunge· είναι ένα ακόμα «core» trend του διαδικτύου, όπως το cottagecore ή το Barbiecore, που λειτουργεί περισσότερο σαν δήλωση διάθεσης παρά σαν στιλιστικός κανόνας.

Η φιλοσοφία πίσω από το look

Λιγότερα προϊόντα, περισσότερη φυσικότητα. Στη σειρά Wednesday, η Ortega εμφανίζεται με βάση πιο ανοιχτή από τον φυσικό τόνο της, αφήνοντας τους μαύρους κύκλους να φανούν και τα χείλη να μοιάζουν “δαγκωμένα”. Έτσι, δίνει το αντίβαρο στην επιμελημένη “clean girl” αισθητική που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια.

Για τη Gen Z, το “Tired Girl” look δεν είναι απλώς make-up, αλλά μια στάση απέναντι στην κοινωνική πίεση. Φωτογραφίες χωρίς φίλτρα, “photo dumps” στο Instagram και ατημέλητα beauty looks σηματοδοτούν μια επιστροφή στην ειλικρίνεια και την ευαλωτότητα. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, το να δείχνεις κουρασμένη μετατρέπεται σε συνειδητή δήλωση ζωής — μια μικρή επανάσταση απέναντι στις επιταγές της τελειότητας.