Δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς το σωστό μπρονζέ μακιγιάζ. Έτσι, θα δείχνουμε λαμπερές και ηλιοκαμένες χωρίς να βλάψουμε την επιδερμίδα μας κάτω από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου. Ταυτόχρονα, το bronzed look σμιλεύει το πρόσωπό μας και τονίζει τις γωνίες μας, ενώ οι λάμψεις κάνουν το δέρμα μας να φαίνεται υγιές και ακαταμάχητο.

Για το μπρονζέ μακιγιάζ χρησιμοποιήσαμε την νέα συλλογή της Essence, Bronzed This Way, που θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα από τον Ιούνιο.

Μία συλλογή εμπνευσμένη από την Άγρια Ζωή της Αφρικής. Vibes από απέραντες στέπες, ατελείωτος ορίζοντας, ηλιοβασιλέματα που κόβουν

την ανάσα και συναντήσεις με τα λεγόμενα “Big Five” (δηλαδή λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, βούβαλοι, ρινόκεροι και ελέφαντες) μπορούν να παρατηρηθούν σε όλα τα προϊόντα της νέας συλλογής με την οποία πετύχουμε το bronzed look που τόσο θέλουμε.

*Στην κεντρική φωτογραφία η μακιγιέζ και youtuber, Desi Perkins

Βήμα 1ο

Αφού έχουμε απλώσει την βάση μας, βάζουμε το μπρόνζερ με λάμψη στα μήλα του προσώπου και στους κροτάφους με κινήσεις του πινέλου προς τα πάνω. Ένα ακόμη tip είναι να βάλετε και ελάχιστο με το πινέλο σας και στην μύτη, κόλπο που κάνει και η Jennifer Lopez, για πιο ολοκληρωμένο λουκ.

Χρησιμοποιούμε το Baked Bronzy Blush της Essence. Ζεστό σαν μπρόνζερ, λαμπερό σαν ρουζ δίνει σε κάθε τόνο δέρματος μια λαμπερή, μαυρισμένη

εμφάνιση σε ελάχιστο χρόνο. Ταυτόχρονα, η ελαφριά, ψημένη υφή του, σε look καμηλοπάρδαλης, αναμιγνύεται εύκολα.

Το ιδανικό πινέλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εφαρμογή του μπρόνζερ με λάμψη είναι το Bronzer Brush της Essence, που μιμείται την κίνηση του πινέλου βεντάλια αλλά είναι σχεδιασμένο ειδικά για την τοποθέτηση του.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εφαρμόσει απαλά τις μπρονζέ αποχρώσεις στο δέρμα – ανεξάρτητα από το αν είναι ματ ή γυαλιστερές – και να δώσει στις επιθυμητές περιοχές του προσώπου ένα διακριτικό μαύρισμα.

Εάν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε πολύ highlighter μετά, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ματ μπρόνζερ για να μην υπερβάλλετε με τις λάμψεις (δηλώνουμε ένοχες).

Μία καλή πρόταση είναι το Bronzed This Way. Το μπρόνζερ προσφέρει την ιδανική βάση για μια καλοκαιρινή επιδερμίδα στον παλμό της ερήμου. Το ματ μπρόνζερ της νέας Trend Edition έρχεται σε μια εντυπωσιακή λεοπάρ εμφάνιση και είναι εύκολο στη χρήση: είναι καλύτερο να εφαρμόζεται σε κυκλικές κινήσεις, δίνοντας έμφαση στο μέτωπο, τη μύτη και το μάγουλο. Το αποτέλεσμα: μια επιδερμίδα που μοιάζει σαν να την έχει «φιλήσει» ο Αφρικανικός ήλιος.

Βήμα 2ο

Μην ξεχάσετε μετά να χρησιμοποιήσετε πούδρα στα σημεία που δεν θέλετε να γυαλίζουν.

Βήμα 3ο

Τώρα, κάντε ένα μπρονζέ μακιγιάζ στα μάτια με την παλέτα σκιών της σειράς.

Εάν θέλετε ένα πιο glam λουκ για την βραδινή σας έξοδο προτιμήστε την πάνω σειρά σκιών, ενώ εάν θέλετε κάτι πιο καλοκαιρινό και ρομαντικό προτιμήστε την κάτω σειρά. Φυσικά, μπορείτε να κάνετε mix & match μεταξύ τους.

Αρχικά, χρησιμοποιούμε μία σκιά μεσαίας έντασης στο κόκκαλο του ματιού. Ύστερα, παίρνουμε μία πιο σκούρα και την βάζουμε στο βλέφαρο, μέσα από την προηγούμενη απόχρωση. Έπειτα, παίρνουμε μία από τις υπέροχες μεταλλικές σκιές με το δάχτυλό μας (είναι ο καλύτερος τρόπος να ασκήσουμε την σωστή πίεση ώστε να «γράψει» τέλεια) και την τοποθετούμε στο κέντρο του βλεφάρου. Τέλος, σβήνουμε τις άκρες με την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά.

Η παλέτα σκιών Bronzed This Way θα συνοδέψει όλα σας τα ηλιοκαμένα μακιγιάζ. Χάλκινοι και μπρονζέ τόνοι, ματ και ιριδίζοντες: οι δέκα αποχρώσεις στην παλέτα σκιών σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε αμέτρητα look για εντυπωσιακά στιλ με αφρικάνικο vibe.

Από το διακριτικό, καθημερινό μακιγιάζ μέχρι τα πιο βραδινά, γοητευτικά look – όλα είναι δυνατά χάρη στη μεγάλη ποικιλία των αποχρώσεων. Κι αν έχετε διάθεση για λίγη επιπλέον λάμψη, απλώς εφαρμόστε μια από τις μεταλλικές ή γυαλιστερές αποχρώσεις στην εσωτερική γωνία του ματιού σας.

Bonus βήμα:

Για να μην φαίνεστε μαυρισμένη, λαμπερή και ηλιοκαμένη μόνο στο πρόσωπο, μπορείτε να απλώσετε λίγο από το λάδι σώματος Shimmering Body Oil που περιλαμβάνεται στην συλλογή για μία διακριτική λάμψη. Το έλαιο με μακαντέμια, ταυτόχρονα, ενυδατώνει απαλά το δέρμα και αφήνει πίσω του ένα υπέροχο άρωμα καρύδας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει έμφαση σε μεμονωμένες περιοχές του σώματος, όπως ο λαιμός, το ντεκολτέ, τα χέρια ή τα πόδια ή σε ολόκληρο το σώμα.

Κάπως έτσι δημιουργήσατε μόνες σας το τέλειο μπρονζέ μακιγιάζ που σας προσδίδει αυτό το υπέροχο ηλιοκαμένο λουκ!